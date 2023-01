Bastante polémica ha causado el presunto recorte del subsidio de vivienda para los miembros de la fuerza pública, que estableció el Gobierno en los últimos días de 2022 y que provocó un enorme malestar en este sector.

(Vea también: Subsidio para padres de familia: cómo saber si es beneficiario por tener hijos estudiando)

De hecho, el expresidente Iván Duque se pronunció y calificó como un “mensaje negativo” el Decreto 2636 que fue expedido el pasado 30 de diciembre.

“Los subsidios de vivienda para los miembros de la fuerza pública son una manera de reconocer su heroísmo y ayudar en sus proyectos familiares. Afectar este sistema construido y fortalecido en el tiempo es un error y un mensaje muy negativo para quienes dan la vida por Colombia”, escribió el exmandatario.

Subsidio de vivienda para militares: Gobierno aclara qué pasará con la ayuda

Así la situación, según W Radio, desde el Ministerio de Defensa aclararon que el monto que se les da a los militares para adquirir vivienda no fue el que se redujo, sino el porcentaje de subsidio.

Incluso, desde el Gobierno hicieron énfasis en que el valor del beneficio para 2023 no disminuyó y se logró que la nueva cifra no sea inferior a la del año pasado.

En este orden de ideas, según la cartera de Defensa, los soldados, infantes de marina profesional y agentes de la Policía que recibían 41 millones de pesos, ahora recibirán 47′ 500.000 pesos; mientras que a los oficiales se les dará un monto de 121 millones de pesos y a los soldados se les mantiene en 54 millones de pesos.

Lee También

Finalmente, en el Ministerio de Defensa recalcaron que el cambio que hubo fue en el modelo del cálculo porcentaje de subsidio, argumentando que el anterior era financieramente insostenible.

“El Ministerio de Defensa estableció los nuevos montos del subsidio de vivienda para los integrantes de la fuerza pública, cambiando el modelo de cálculo por lo que el ajuste no será similar al de años anteriores, pero donde se garantiza que no hay disminuciones para 2023 […] El modelo que hoy no es viable ya que financieramente es insostenible por el impacto de la inflación y el aumento histórico de los dos últimos años del salario mínimo. De seguir aplicando este modelo, el déficit en los próximos años sería de 1.7 billones de pesos”, comentaron.