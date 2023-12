Prosperidad social anunció que, ayer, 28 de diciembre, inició el pago del último ciclo de 2023 del programa Colombia Mayor.

Según la entidad las transferencias iniciaron este 28 de diciembre y finalizarán el próximo 12 de enero de 2024. En Cali hay más de 45.327 adultos mayores beneficiarios de este subsidio.

Los puntos Supergiro-Gane son los lugares en los que podrá reclamar el pago por un valor de $80.000. Cabe resaltar que las personas deben efectuar el cobro en los tiempos establecidos, puesto que este subsidio no es acumulable.

El Departamento de Prosperidad Social destinó una inversión de más de 140.000 millones de pesos para garantizar las transferencias a todas las personas mayores que hacen parte del programa.

“La invitación que les hacemos a las Personas Mayores beneficiarias, por favor, es que no dejen de cobrar en las fechas mencionadas; recordarles que este trámite es personal con su cédula de ciudadanía y si no pueden cobrar por pérdida del documento avisar a tiempo en los canales de atención que ofrece el programa, para que eviten posibles bloqueos, porque si la persona mayor después de tres pagos no ha podido cobrar puede quedar suspendida del programa”.