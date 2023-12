A pocas horas de la subasta 5G, el ministro TIC Mauricio Lizcano, realizó un recorrido por las instalaciones en donde se realizará el proceso.

“Esperamos que el despliegue de la tecnología 5G, fruto de la subasta de este miércoles, genere cerca de 3 billones de pesos en inversión para el país. Además, a través de las Obligaciones de Hacer que hemos definido, los operadores tendrán que conectar municipios donde no hay Internet y generar conectividad para escuelas del país, para vías primarias y secundarias. Habrá beneficios en muchos niveles y sectores, todo enfocado en cambiarles la vida a los colombianos”, manifestó el ministro.

Durante el recorrido, el jefe de la cartera tecnológica presentó las salas donde estarán ubicados los representantes de los operadores, los cuales no podrán salir de los recintos hasta que la subasta de las diferentes bandas termine.

También mostró el imponente ‘cerebro’, el centro de control donde se operará, controlará y gestionará todo lo relacionado con el proceso. Allí estará el personal administrativo, técnico y jurídico

requerido para garantizar el funcionamiento y la transparencia de la subasta.

Además, explicó cómo se desarrollará la dinámica. La banda de 3500 MHz, donde operará al 5G, se realizará a través del mecanismo de Subasta Simultánea de Múltiples Rondas Ascendente, para que todos los operadores puedan participar equitativamente en la asignación, y prevenir que haya un solo ganador o se generen monopolios.

Para la asignación de los cubículos, cada operador, de manera aleatoria, recibirá un color, para saber dónde estará ubicado. Además, por temas de seguridad y transparencia, estará prohibido el ingreso de celulares, relojes inteligentes, así como cualquier dispositivo tecnológico. Para garantizar esto, a la entrada habrá estrictos controles de seguridad.

El lugar donde se realiza la subasta fue clausurado para que se pudieran adelantar previamente los procesos de ‘sanitización’, con el cual verificaron que no haya ningún dispositivo electrónico o de rastreo que pueda afectar la transparencia del proceso, así como la revisión de cualquier peligro que comprometa la realización del proceso durante este miércoles. Esto fue liderado por el Ministerio de Defensa.

Previo al proceso, se han adelantado varios simulacros con los cuatro operadores habilitados para participar, cumpliendo el cronograma dispuesto.

Hace un momento el ministro Lizcano escribió lo siguiente a través de su cuenta en X: “Inició oficialmente la subasta 5G. A las 9:00 a.m. los operadores Telecall, Wom, Unión Temporal TIGO-Movistar y Claro pujarán desde las instalaciones de City Hall Maloka para desplegar la tecnología 5G que será el habilitador de la transformación digital del país. Los operadores no tendrán comunicación con el exterior, las Fuerzas Militares garantizaron un entorno óptimo para el buen desempeño de la subasta, los órganos de control también nos acompañarán en todo el proceso. Durante el primer trimestre del año 2024, los operadores planearán el despliegue de la red para iniciar la instalación de la tecnología. Contamos con un equipo robusto que garantizará el funcionamiento idóneo y transparente para este proceso”.

Cosas que debe saber sobre la subasta de redes 5G:

1. Una subasta de permisos de uso de espectro es un procedimiento objetivo y los interesados compiten entre sí para que les adjudiquen el bien o servicio que desean.

2. El espectro es un bien finito que pertenece a la Nación. Sobre determinadas bandas, el Gobierno puede dar permisos de uso de espectro a empresas, como los operadores móviles, para que utilicen este bien desplegando servicios de comunicaciones.

3. Las bandas que se están subastando corresponden a espectro remanente. Los sistemas 4G operan actualmente en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz, AWS extendida y 2500 MHz. La tecnología 5G se empezará a desplegar en la banda de 3500 MHz. En las condiciones de la subasta el MinTIC diseñó cuatro bloques, para que no exista un monopolio ni un solo ganador. Cada bloque de 80 MHz tiene un valor de reserva de $317.717 millones.

4. El proceso de expansión de la cobertura será gradual. La subasta incluye obligaciones de cobertura en municipios donde reside el 54% de la población del país. La cobertura crecerá en un proceso en que los operadores también tendrán en cuenta la disponibilidad en el mercado de terminales con tecnología 5G, y la rapidez con que los usuarios vayan adquiriendo terminales de esta tecnología. Actualmente, la mayoría de terminales utilizadas en Colombia que ya incorporan esta tecnología son de gama alta, pero paulatinamente llegarán al mercado terminales a precios asequibles gracias a la subasta.

5. En la subasta 5G se incluyeron obligaciones adicionales de cobertura para conectar escuelas, localidades y carreteras, a través del despliegue de redes de fibra óptica y redes 4G.

