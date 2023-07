En el marco del #CoopsDay 2023, realizado por la Asociación Colombiana de Cooperativas (Ascoop), la directora de la entidad, María Eugenia Pérez, aseguró que para las cooperativas la tasa de intermediación se ha reducido de manera significativa al 7 % para las cooperativas y al 4 % para los bancos.

Esto teniendo en cuenta el panorama macroeconómico por el que atraviesa el país y todo el mundo.

A su vez, señaló que esto se ha debido principalmente al comportamiento de la tasa de interés, que se encuentra actualmente en 13,25 %, lo cual se ha venido transmitiendo al costo del dinero, la inflación y al precio del peso colombiano.

“La tasa de intermediación se ha reducido de manera significativa y por eso las ganancias también han disminuido, eso no ha sido solo para el cooperativismo, sino también para el sector financiero”, dijo María Eugenia Pérez Zea, directora ejecutiva de Ascoop.

Entre tanto, señaló que, con los acontecimientos anteriormente mencionados, las cooperativas tendrán este año un panorama difícil, pero no tanto como el presentado en 2020 con la pandemia.

De otro lado, se pronunció acerca de los buenos resultados que han venido mostrando a abril los Certificados de Depósito a Término (CDT), que presentaron un saldo de $268 billones, cifra que se ubicó cercana a los $269,8 billones de las cuentas de ahorro.

“Como hay una escasez en el tema de liquidez, hay una oportunidad de brindar una mejor tasa de colocación, entonces la gente está sacando la plata de los ahorros y la está metiendo a tasas de CDT porque tenemos tasa del 14 % al 18 % en el mercado y para la gente es muy atractivo tener la plata en un CDT que tener una inversión inmobiliaria o uniempresarial”, dijo Pérez.

Entre tanto, señaló que estos buenos resultados generan tanto un panorama positivo como negativo, dependiendo de cómo se analice.

“Eso es bueno porque, obviamente, al ahorrador le va mejor, pero es malo porque encarece el crédito, baja la tasa de intermediación y eso para las entidades hace que no sean eficientes; las puede llevar a una crisis, porque la gente va a preferir ahorrar, no endeudarse, no invertir y eso es un ciclo que limita el crédito”, agregó la directora de Ascoop.

Ante esto, señaló que los analistas prevén que entre tres y seis meses dure esta buena racha que han presentado los CDT.

¿Cómo ve el panorama Ascoop en cuanto a los créditos hipotecarios?

Uno de los créditos más llamativo para los ciudadanos del país es el hipotecario, sin embargo, debido a las altas tasas de interés este se ha afectado de manera importante en el último año y medio.

“El sector cooperativo tuvo tasas del 8 % efectivo anual, mientras que otros los tenían al 13 % y al 14 %. Hoy, podríamos decir que han subido obviamente porque tenemos una captación del ahorro en una tasa muy alta”, señaló Pérez Sea.

Por otro lado, agregó que, al subir esta tasa de captación, se incrementó también la colocación de crédito.

Cooperativas y subastas de liquidez

Desde hace más de un año las diferentes cooperativas del país, agremiadas en Ascoop, le han venido solicitando al Banco de la República el ingreso a las subastas de liquidez.

Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo para que puedan ingresado estas entidades financieras y del sector solidario.

“Ha escalado un ‘pasito’ no más, porque el hoy superintendente Financiero ha contemplado con mejores ojos esa posibilidad, lo que pasa es que también hay que cumplir ciertas condiciones, que no son fáciles para las cooperativas que aspiran a esa tasa de intermediación y la posibilidad de liquidez del banco”, dijo la directora de Ascoop.

Con esto, señaló que desde el Gobierno Nacional se están implementando estrategias para que a través de Bancóldex y Finagro se pueda financiar el sector cooperativo.