Puntualmente se venderían las acciones del Grupo Pão de Açúcar al Grupo Casino.

De sellarse la transacción, el Grupo Éxito informó que recibiría 4 billones de pesos por la venta de las acciones.

Pero, ¿qué sigue ahora? La compañía informó que la junta directiva y el presidente de la empresa convocarán a asamblea extraordinaria de accionistas para levantar los conflictos de intereses existentes y decidir sobre la transacción.

El valor de venta contenido en la oferta es de 113 reales por acción del Grupo brasilero Pão de Açúcar, que representa una prima del 29,7% frente al valor del mercado, agregó el Grupo Éxito en su comunicado.

La transacción incluiría una cláusula de igualación de precio en el evento en que durante los 15 meses siguientes al cierre de la misma, Casino venda las acciones de GPA por un valor superior a 113 reales.

“La venta de acciones de GPA permitiría a Grupo Éxito fortalecer su posición financiera y su estrategia de negocio en Colombia”, señaló la compañía.

Cabe mencionar que el comité que evaluó la oferta está conformado exclusivamente por los cuatro directores independientes de la Junta: Luis Fernando Alarcón Mantilla (presidente de la Junta), Felipe Ayerbe Muñoz, Ana María Ibáñez Londoño y Daniel Cortés McAllister.

La evaluación se basó en aspectos fundamentales para el Grupo Éxito como que la oferta satisfaga el interés de la compañía y no le cause perjuicio a esta; se pretenda el ofrecimiento de un mejor servicio, mejor precio o mejores condiciones para los clientes de la compañía; se genere valor para la compañía; no se menoscabe o ponga en riesgo la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones frente a terceros; se respeten los derechos de los accionistas minoritarios; transparencia; se promueva el aprovechamiento de sinergias atendiendo a las limitaciones y restricciones establecidas en la ley.