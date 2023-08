Con la promesa de que le iban a ofrecer trabajo en un reconocido Instituto Prestador de Salud (IPS) como psicóloga, Viviana* atendió una llamada de alguien que se hizo pasar como personal del área de gestión humana. Luego de explicarle la oferta laboral, le dijeron que debía cancelar dinero por dos cursos si quería formar parte de esta entidad. Esta modalidad de estafa cada día coge más fuerza entre aquellos que buscan trabajo.

Pero esta situación no es nueva, al menos utilizando el nombre de Prosalco IPS, una de las entidades más afectadas por estas estafas, ya que, incluso, en los buscadores se pueden encontrar estas falsas ofertas laborales en las que han caído, por lo menos, 30 personas en lo que va de este año.

La afectada comentó que los interesados en formar parte del supuesto proceso de selección pueden recibir varias llamadas donde les hablan de los cursos de capacitación que deben recibir los aspirantes y para lo cual deben cancelar un dinero si quieren sacar una ventaja sobre otros aspirantes al cargo, sin garantizar que se queden con este.

“Se me hizo extraño que me pidieron dos tipos diferentes de cursos, los cuales debía realizar y pagar para poder acceder al puesto. Esto se me hizo evidente que se trataba de una estafa”, relató la víctima.