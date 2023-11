Hay muchos que piensan que la vida activa de las ciudades solamente se puede desarrollar durante el día; sin embargo, la noche es también un ecosistema que aporta al desarrollo económico y social del país. Por esa razón, el gremio del entretenimiento ha impulsado un nuevo proyecto que daría un giro grande a la forma en la que funcionan miles de negocios en el país.

Precisamente, en Pulzo hablamos con el representante a la Cámara Julián López, quien es el presidente de la Comisión Sexta, donde se radicará un proyecto en 2024 que tiene como objetivo impulsar la ley de la noche con la que se beneficiarían miles de negocios en el país y sus empleados, tal y como lo dijo Camilo Ospina, gerente de Asobares.

Al respecto, López pasó por los micrófonos de Pulzo y se refirió a cuáles son los alcances de ese proyecto: “Lo que queremos es que se nos prenda la noche. Un millón y medio de empleos genera el sector nocturno y 4.5 puntos aporta al PIB, entonces estamos hablando de una industria muy importante. Lo que buscamos es integrar la vida nocturna, que no solamente sea comer o rumbear, también hacer ejercicio, ir a una biblioteca, hospitales y que sea toda una integralidad de servicios para agruparlos”.

De igual manera, López se refirió a la manera en la que se integrarían los sectores para que los planes de 24 horas en las ciudades de Colombia sean una realidad: “No solo es ofrecer servicios de transporte y seguridad, también una policía que tenga que ver con el componente cultural. Es decir, lograr que se armonice el residente habitual de una zona con el turista que llegue a ese sector, para eso se necesita una política pública, donde haya una integralidad de todos estos servicios y que nos permita generar empleo y reactivar economía”.

López también dejó claro cuáles son los negocios que participarían de este proyecto, aunque también afirmó que para lograr una operación nocturna en los negocios debe haber primero una organización adecuada, lo que permitiría que otros negocios se involucren.

“Cuando ya funciona la logística, queda mucho más fácil a los otros servicios abrir y empezar a operar en la noche. Se presta para muchas cosas desarrollar la ley de la noche, por ejemplo, los bancos también serían una gran opción para todos. Que las personas puedan levantarse a las 3 de la mañana y hagan las vueltas en entidades financieras para que a las 5 ya queden libres y hagan sus otras actividades”, dijo.

Finalmente, el representante contó lo que él pide para que este proyecto no quede en borrador y sea toda una realidad en la Cámara y Senado: “Si el gremio no está unido, esta ley no pasa. Necesitamos unos congresistas comprometidos a votar este proyecto de manera positiva y un tercero puede ser el Gobierno, que debe meterse en este cuento, los ministros de Hacienda, Cultura y de Comercio deben involucrarse en estas discusiones”.

