En los últimos meses, en Colombia y más especificamente en Bogotá se han conocido noticias tristes de cierres de restaurantes debido a diferentes factores. Entre ellos se encuentran problemas económicos, pero también derivados de los múltiples frentes de obra que hay actualmente en la capital de La República.

Sin embargo, no todos son malas noticias, uno de los restaurantes que se dio a conocer por su participación en el Burguer Master, dio una noticia que puso un poco tristes a sus clientes, aunque no todo es malo y en muy poco tiempo se verán los resultados.

Se trata de La Burguecía o como se hacen llamar en redes Los Burgueceros, quienes a través de redes sociales publicaron un video anunciando que su icónica sede, donde se dieron a conocer, ya no irá más. Sin embargo, la buena noticia es que reemplazarán esa sucursal a tan solo metros de donde estaba ubicada la principal.

“Hoy finaliza un ciclo importante para nosotros. Después de 7 años en el cual nos vio nacer este humilde local de 35 metros hoy finaliza, acá nos dio para tener dos sedes, para tener 4 participaciones en Burguer Máster, hoy termina, pero empieza un ciclo nuevo y justo acá al lado, a escasos 8 pasos, donde vamos a estar mucho más cómodos, muchos más grandes. Vamos a estar cerrados un par de días mientras mudamos todos nuestros equipos, nuestras cosas, para atenderlos en nuestra nueva sede. Pronto nos vemos”, dijo el dueño del negocio en un video publicado en TikTok.

El icónico restaurante está ubicado en el sector de Teusaquillo, más exactamente en el barrio San Luis. Ahora, la nueva sede quedará a tan solo dos locales, en la carrera 24 #61d-60. El establecimiento ha anunciado que se vendrán promociones y ofertas para el evento de inauguración. Además de esta sucursal, cuentan con otra en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, en la calle 150 #16-56 local 2068.

Para escoger a los restaurantes participantes se cuenta con la participación de revisores, entre los que se encuentran foodies, viajeros y periodistas. Según declaraciones al medio Al Poniente de Tulio Zuluaga, organizador del evento, hay varios requisitos que él tiene en cuenta.

“Tener una hamburguesa de una calidad absoluta, muchas personas a veces nos escriben como ‘ay, no pasé’ y cuando vemos la fotografía realmente vemos que están utilizando panes industriales o están utilizando unas carnes que no podemos considerar artesanales, o tienen todo su concepto basado en la comida rápida y para nosotros el tema de la hamburguesa no es un tema de comida rápida”, señaló.