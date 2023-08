El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamenta la prestación del servicio de entretenimiento para adultos a través de portales de internet. Además, también ante el congreso, En septiembre presentarán la nueva política de drogas para 2023-2030

Esta iniciativa establece medidas de control y vigilancia para los establecimientos de comercio dedicados a esta actividad y garantiza condiciones de dignidad y bienestar para los y las modelos.

Para regular la industria se propone que las empresas constituidas por personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de comercio electrónico para adultos por medio de webcam estén organizadas y reguladas a través de la Federación de Comercio Electrónico para Adultos (Fencea).

Fencea será la encargada de controlar y garantizar que las empresas que exportan estos servicios sean lícitas y cumplan con todos los lineamientos que exige el Gobierno colombiano. Así mismo, debe velar por el cumplimiento de las normas laborales entre las personas que se encuentran en la actividad y denunciar ante las autoridades correspondientes la omisión de las mismas.

Por este motivo, se exigirá que los y las modelos que desarrollen la actividad webcam coticen adecuadamente al sistema de seguridad social de manera independiente o lo hagan las empresas conforme al tipo de contrato de vinculación laboral que tengan los y las modelos. A otros trabajadores a los que buscarán mejorar condiciones en la Reforma Laboral, sería para los domiciliarios.

Así mismo, se establece el uso de suelo destinado al servicio de comercio electrónico para adultos a través de webcam como una actividad de exportación de contenido adulto y no de entretenimiento o alto impacto, teniendo en cuenta que no son establecimientos abiertos al público y no se realiza expendio de licor, ni de bienes o servicios de manera presencial.

Adicionalmente, permite que los bancos o entidades financieras establezcan políticas que faciliten el acceso a créditos para las empresas que presten servicios de webcam lo cual ayuda a determinar la legalidad y trazabilidad de las operaciones de estas empresas y previene el lavado de activos y la no financiación al terrorismo, así como fomenta el desarrollo económico del país.

Finalmente, este proyecto de ley establece que la actividad webcam se debe desarrollar bajo principios de dignidad y libertad humana y fomenta la prevención, atención, asistencia y protección a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas y el acompañamiento en las etapas de investigación, judicialización y sanción de los tratantes de personas.

A partir de la entrada en vigencia de la ley y durante los seis meses siguientes, los establecimientos de comercio que se encuentren funcionando como estudios de producción con contenido para páginas webcam deberán cumplir con lo establecido en esta ley, de lo contrario serán sancionados como lo establezcan las normas correspondientes.

Impacto económico

La industria webcam que cumple cerca de 20 años en Colombia factura entre US $ 600 millones y US $ 1.000 millones al año, según cálculos de los empresarios del sector.

Se estima que en el país hay entre 100.000 y 300.000 modelos que trabajan en esta industria, en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que tienen cerca del 70% del mercado, seguidas de ciudades intermedias, como Pereira y Armenia. Así mismo, se calcula que actualmente hay entre 10.000 y 15.000 estudios de producción.

“En las últimas décadas esta industria ha crecido de manera significativa, y actualmente genera importantes recursos y oportunidades laborales. De hecho, si se incluye el personal externo que se contrata, como camarógrafos, maquilladores, creativos, de mantenimiento, entre otros, la industria puede estar creando 1,5 millones de empleos formales. Por ese motivo es necesario regular al sector webcam para garantizar condiciones dignas para todos”, señaló Alejandro Ocampo.