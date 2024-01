Este miércoles el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla hizo un nuevo pronunciamiento sobre la nueva reforma tributaria en la que estaría pensando el Gobierno de Gustavo Petro.

Es de recordar que el mandatario invitó al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria aprobada el año pasado en el Congreso de la República.

“Creo que es el momento de ver sus impactos. La que aprobó el Congreso ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, no es la misma que presentamos. Pero de cara a elevar la actividad productiva del país, necesita un reexamen”, afirmó.

Al respecto, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que esta nueva reforma no busca aumentar los ingresos, sino corregir un defecto y mencionó cuál sería el cambio.

“La reforma que estamos hablando no es para aumentar ingresos, la reforma que estamos hablando es para corregir un defecto de la del 2022. En la del 2022 quedaron ajustadas las tarifas, los beneficios y las exenciones para el régimen de personas naturales, eso no lo vamos a tocar, pero no quedó la segunda parte, que era garantizar una senda de descenso de la tarifa de la tasa nominal en el impuesto de renta corporativo, hoy lo que queremos es llevar esa segunda parte para que sea aprobada”, explicó.

A su vez, el ministro señaló que aún no hay fecha de cuándo se llevaría a cabo dicho trámite.

“Estamos en el proceso de socializar con empresarios, con gremios para ubicar el momento respectivo”, finalizó.

El propósito de esa revisión a la reforma tributaria según manifestó en su momento el presidente Petro, es fortalecer la empresa y eso implica, dijo, sin desfinanciar el Estado y sin pensar en mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa que pagan las empresas, y subirla a personas naturales de mayores ingresos, de tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva.

El mandatario explicó que una propuesta podría ser bajar de 35 % a 20 % el impuesto de renta corporativa, y a cambio aumentar ese gravamen a las rentas de personas naturales de mayores ingresos.

