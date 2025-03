Anato 2025 se consolida como uno de los eventos más importantes para el sector turístico en Colombia y Latinoamérica, reuniendo a miles de profesionales, líderes empresariales y autoridades del sector. Precisamente, en el marco de este evento se dio a conocer la historia de Julio César Jiménez Medina, el dueño de Hoteles American Visa, en Bogotá.

(Vea también: Mejor playa de Sudamérica está en Colombia y ganó ‘Óscar del turismo’ por séptima vez)

Julio comenzó siendo conductor de taxi, transportando pasajeros desde el terminal de transportes y el aeropuerto. Durante esos años, desarrolló una valiosa lección: cada pasajero no era solo una oportunidad para ganar dinero, era también una oportunidad para construir una relación. “Descubrí que el verdadero negocio no estaba en manejar el taxi, sino en conectarse con las personas, Dios me dio un don: escuchar”.

Fue entonces cuando comprendió que los viajeros que llegaban al aeropuerto no solo necesitaban transporte, sino que también requerían hospedaje. Con esta revelación, nació la idea que transformaría su vida y su futuro: el hotel; primero, comenzó a recomendar clientes a otros hoteles, a cambio de una comisión; sin embargo, a medida que fidelizaba a los clientes, Julio César entendió que podía ofrecer un servicio completo y brindar su propia propuesta de valor.

De esta forma, inició la aventura de crear su propia cadena de hoteles. “Compré mi primera casa y la convertí en un hospedaje. Luego vino un edificio, luego otro… y otro”, recuerda con satisfacción el empresario. Así fue como dio el salto hacia el sector hotelero, marcando el inicio de lo que sería Hoteles American Visa.

Cuántas sedes tiene hoteles American Visa en Bogotá

En 2020, cuando la pandemia afectó gravemente el sector turístico, Julio César enfrentó la peor crisis de su carrera. Con 12 pisos recién remodelados y listos para operar, la falta de turistas y huéspedes dejó su negocio sin ingresos. En medio de la incertidumbre, un contrato corporativo clave llegó a su vida, lo que permitió que su empresa, Hoteles American Visa, no solo sobreviviera, sino que comenzara a expandirse, adaptándose a la nueva realidad y creciendo de manera significativa.

En su camino hacia el éxito, el empresario ha aprendido que, además de la visión y el esfuerzo individual, el trabajo en equipo es esencial. En Hoteles American Visa, cada miembro del personal, desde limpieza hasta recepción, mantenimiento y cocina, juega un papel crucial en la entrega de un servicio de calidad y en la creación de experiencias inolvidables para los huéspedes

.

Julio César Jiménez Medina lidera una empresa exitosa que maneja la hotelería para pasajeros en contingencia en toda Colombia, y que está en proceso de expansión hacia Latinoamérica. Hoteles American Visa ha experimentado un crecimiento exponencial. A pesar de los desafíos, la empresa ha sabido adaptarse y expandir su operación, gestionando ahora la hotelería para pasajeros en contingencia en todo el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.