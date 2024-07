Por: VALORA ANALITIK

En el tercer capítulo del video podcast de Valora Analitik, Marcela Torres, nos cuenta su vida como joven emprendedora, así como las experiencias que vivió para manejar la crisis de Uber en Colombia durante 2020 y su posterior llegada al neobanco revelación de América Latina.

Nubank, fundado en 2013 por el colombiano David Vélez en Brasil, ha crecido rápidamente para convertirse en uno de los bancos digitales más grandes del mundo, con más de 100 millones de clientes en América Latina. Ha revolucionado el sector bancario con una plataforma completamente digital, atrayendo inversiones significativas y alcanzando una valoración de más de US$25.000 millones en 2021.

En esta tercera edición de «El Lado V de los Líderes», el video podcast producido por Valora Analitik en alianza con Pei, el fondo líder en inversión inmobiliaria, dialogamos con Marcela Torres Córdoba, gerente general de Nubank en Colombia.

Emprender siendo joven en Colombia

Y es que tener 25 años y cuestionar el éxito laboral a esa edad no es común. Tan poco común como el perfil de Marcela Torres, una empresaria caleña que desde muy joven se planteó el reto de mitigar la pobreza de la mano de su proyecto “Prospéritas Microfinanzas”, una iniciativa dedicada a la promoción del desarrollo social y económico de empresarios de bajos ingresos, que impactó a más de 200 clientes en el sur de Bogotá.

Prospéritas fue su primer emprendimiento, pero también su primera gran revelación porque entendió que, “uno tiene que conocer bien sus limitaciones. Yo descubrí que no necesariamente era buena emprendedora; por lo menos no en ese momento. No fui una buena emprendedora y eso me costó mucho reconocerlo”.

Su paso por grandes compañías

En este nuevo capítulo de El Lado V de los Líderes, exploraremos cómo esta ingeniera industrial de la Universidad de los Andes utilizó su vasta experiencia en consultoría en compañías como McKinsey y su retador pasó por Uber en el 2020 para realizar su sueño de juventud y convertirse en la actual gerente de Nubank Colombia. La tercera versión de este podcast auspiciado por Pei, nos permite conocer sus aficiones deportivas, su gusto por la lectura y sus géneros favoritos; conoceremos algunas de sus historias durante su juventud y sus más recientes retos en la vida familiar y personal.

¿Qué es el Lado V de los Líderes?

El Lado V de los Líderes nace como un espacio íntimo para conocer de cerca las historias de quienes ahora impactan de manera positiva la vida de millones de personas, desde sus cargos en las mejores compañías de Latinoamérica.

Este podcast es producto de una investigación y varios acercamientos a estos perfiles, que sirven como ejemplo para mujeres y hombres en todo el continente, que desean innovar y encontrar inspiración de la mano de estos relatos que nos dejan claro que no importa cuán joven o cuán lejos se encuentren los sueños empresariales, siempre hay una oportunidad para brillar como líderes.

Es un espacio liderado por Rodrigo Torres, director de Valora Analitik, quien está convencido de que los líderes detrás de los números y los negocios siempre tienen muchas historias por contar.

