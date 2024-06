Por: VALORA ANALITIK

Los subsidios de vivienda en Colombia son una ayuda económica por parte del Gobierno para que las personas interesadas en comprar apartamento o casa propia puedan hacerlo bajo algunas condiciones.

Así mismo, en el país existen diferentes programas de subsidio de vivienda vivienda para facilitar el acceso a una vivienda propia a las familias de bajos recursos.

“El subsidio de vivienda es un aporte en dinero o en especie que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin que tenga que ser restituido por parte de éste; constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición o construcción de una solución de vivienda de interés social o el mejoramiento de la misma.

Este se entrega a los afiliados que tengan constituido un hogar y que sus ingresos sean inferiores a cuatro SMLMV”, indica el Ministerio de Trabajo de Colombia en su portal web.

Sin embargo, para ello usted debe cumplir otros requisitos como no tener propiedades a su nombre en Colombia, estar en el Sisbén IV, no ganar más de 4 salarios mínimos mensuales ($ 5.200.000) y no haber sido beneficiario de algún subsidio de vivienda familiar en el pasado.

¿Cuáles son esos subsidios de vivienda a los que puede aplicar?

Mi Casa Ya: si desea una vivienda propia VIS o VIP para dejar de pagar arriendo mensual se disminuye de 85 a 70 el porcentaje de obra requerido en el avalúo del inmueble como requisito para acceder al subsidio.

Esta opción ofrece un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales, para hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 de Sisbén IV, que equivale a $ 39 millones, y a los hogares entre C9 y D20 se les otorga un subsidio de 20 salarios mínimos mensuales, es decir, $ 26 millones.

Para ello debe cumplir con unos requisitos como no haber sido beneficiario de otro subsidio de vivienda o cobertura a la tasa de interés, no ser propietario de un inmueble en Colombia, haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20 para hogares urbanos y rurales.

Subsidio de Vivienda Rural: Este programa ofrece un subsidio para la construcción o mejora de vivienda en zonas rurales.

Los hogares con ingresos menores a 4 SMMLV pueden aplicar para recibir el monto del subsidio, el cual depende del puntaje Sisbén del hogar y del tipo de vivienda a construir o mejorar.

Caja de compensación: por ejemplo, Compensar ofrece vivienda propia, construcción en sitio propio, mejoramiento de su hogar o subsidio de arrendamiento.

Cafam también ofrece ayuda económica si desea comprar casa, mejorarla o estar en un espacio con opción de leasing, pero en las cajas de compensación el subsidio se otorgará de acuerdo con su capacidad de ingresos.

Para adquirir vivienda propia le asignarán hasta $ 39 millones si gana hasta 2 salarios mínimos, es decir, $ 2.600.000, pero si devenga más dinero mensual le aportarán $ 26 millones.

Entre los requisitos está que no sea propietario de una casa y no supere los 4 salarios mínimos mensuales, además de una documentación.

Subsidio de concurrencia: esta opción permite la unión de los dos subsidios anteriormente mencionados, es decir, el de Mi Casa Ya y el de la Caja de Compensación.

Con esto, podría obtener un auxilio de hasta 50 salarios mínimos, que sería de $ 65 millones. En este caso no puede tener ganar más de $ 2,6 millones y debe estar clasificado en el Sisbén.

Generación FNA: esta opción es una línea de crédito de vivienda especializada para jóvenes colombianos que estén entre los 18 y 28 años.

La tasa de interés que deberán pagar los interesados es del 7 % y puede optar por sistemas de amortización en UVR o en dinero, según sus preferencias y necesidades.

El programa permite un porcentaje de financiación de hasta el 90 %, con una cuota inicial del 10 % y puede aplicar si gana un salario mínimo mensual.

Cabe destacar que en el Fondo Nacional del Ahorro finalizarán la cobertura del crédito si lo paga anticipadamente o si tiene mora de pago de tres cuotas consecutivas.

