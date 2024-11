Gracias a la llegada de Nubank a Colombia, el nombre de David Vélez ha tenido un gran reconocimiento en el mundo de los negocios, pues este empresario llegó pisando fuerte y hoy por hoy es una de las personas con más dinero en el país.

De hecho, según Forbes, el empresario de 43 años de edad se ubica como el hombre con más dinero en el país con una fortuna que supera los 11.500 millones de dólares, ubicándose incluso por encima de otros nombres muy importantes como Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Alejandro Santo Domingo.

Sin embargo, esto no siempre es tan positivo como se cree, pues igual tiene varios problemas e inconvenientes que no son muy conocidos, pero igual son bien importantes.

De hecho, Vélez, en diálogo con Cambio, reveló algunos problemas que se presentan por tener tanto dinero, los cuales ha sabido manejar pero que igual no dejan de ser una preocupación importante.

Lo primero, según contó en la entrevista, es todo lo relacionado con problemas familiares que se causan por la distribución de esta fortuna. “Creo que trae, potencialmente, riñas y peleas familiares. Se han visto muchísimas familias donde el dinero lo ha destruido todo. Esperemos que eso no pase. Ese es uno de los problemas que potencialmente puede traer”, explicó.

Y agregó: “Siempre hay un problema de seguridad asociado a eso. No me puedo mover tan libremente como quisiera. En muchos países me limita la autonomía y la libertad que puedo tener y eso es una gran dificultad. Pero, en general, la riqueza abre grandes posibilidades. Creo que trae más posibilidades que problemas, si uno la utiliza de manera adecuada”.