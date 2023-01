El regreso a clases para miles de estudiantes en el Quindío no será tan feliz para los padres de familia que este año tendrán que asumir la compra de uniformes escolares que, por lo menos en este primer mes de 2023, refleja un alza que está por encima del 7 % derivado del incremento en el costo del metro de tela.

(Lea también: ¿Implementos escolares dejaron pelados a los padres? Tecnología, lo que más vendió)

Blanca Viviana Pineda Martínez, quien tiene un taller de confección de manera independiente en Armenia, manifestó que, aunque aún no le han mandado a hacer muchos uniformes, pues muchos padres de familia prefieren esperar la lista completa de útiles escolares, las cotizaciones que estuvo realizando de la tela que necesita para confeccionar un uniforme la dejaron preocupada.

“Esta semana que estuve cotizando para confeccionar uniformes los encontré costosos, porque la tela para camibusos que son los que llevan los cuellos bordados está entre $ 19.000 y $ 24.000 el metro; eso sin contar cada juego de puños que está costando $ 5.000 el par y aparte también va el precio del escudo, por lo que un camibuso está costando para confeccionarlo entre $ 35.000 o $ 37.000”, relató la modista.

Comparado con el año anterior, el costo final de un camibuso, dependiendo la talla estaba entre $ 24.000 y $ 25.000, por lo que Blanca Viviana Pineda dice que sale más caro para el padre de familia que ella lo confeccione a que lo compre hecho en un almacén, aunque la calidad de la tela no va a ser la misma.

“En un almacén el camibuso puede costar $ 28.000, pero la tela es transparente por lo que tiene que usar por debajo un esqueleto para que no se note, es una tela de muy mala calidad que no va a durar todo el año escolar”, señaló.

Igual situación pasa con el precio del metro de tela para confeccionar sudaderas que de acuerdo con lo manifestado por la modista independiente, costaba en 2022 $ 11.000 y este año se consigue en $ 16.900.

En el caso de la tela para el pantalón del uniforme de diario la situación es diferente, pues el metro es más económico con precios que van desde los $ 8.000 hasta los $ 9.000 por metro. Si se compra ya hecho en un almacén se puede conseguir en $ 38.000, dependiendo la talla.

“Si uno quiere comprar una tela un poco más fina para el pantalón cuesta entre $ 19.000 o $ 24.000, igual pasa con las faldas que son confeccionadas del mismo material, $ 40.000 más o menos sale la falda, está más cara que el año anterior, la diferencia es de entre $ 9.000 y $ 10.000”.

(Vea también: ‘Influencer’ le consiguió regalazo a su mamá, que da clases en una lejana escuela rural)

La mujer quien este año tiene pendientes varios pedidos para confeccionar uniformes escolares señaló que los padres de familia deben tener en cuenta que siempre sus hijos van a requerir 2 uniformes de diario y 2 de educación física en el caso de los que están en bachillerato. Así las cosas, un solo uniforme está costando entre $ 80.000 a $ 85.000 cuando antes de las alzas salía en $ 65.000 o $ 70.000.

Blanca Viviana Pineda Martínez dijo que el negocio de la confección es rentable, pero depende de la temporada, sobre todo, en las ocasiones en que varias personas se ponen de acuerdo para mandar a hacer los uniformes, sin embargo, por la situación económica muchos padres de familia prefieren comprarlos hechos porque les salen más económicos, aunque con telas de mala calidad.

Abandonó el negocio

Lucero Cardona Vargas, quien tiene un taller llamado Confecciones Sofi Armenia, relató que hace 2 años dejó de confeccionar uniformes escolares debido a los incrementos que se han venido registrando con los precios de la tela.

Aunque este año intentó retomar el negocio, una vez cotizó los precios para los uniformes escolares decidió continuar confeccionando uniformes para clínicas, pues le resulta más rentable. Además, sabe de las dificultades económicas que pasan muchos padres de familia para enviar a sus hijos al colegio.

“Antes me iba muy bien con los uniformes de los colegios, pero el precio del metro de tela subió demasiado y esa fue la razón por la que dejé de confeccionarlos, porque el problema también es que la gente no tiene recursos para los uniformes de los niños y me da mucho pesar ver padres de familia con necesidad y uno no poder brindarles un precio accesible”, señaló la modista.

Contó que antes de retirarse del negocio de los uniformes escolares hacía muchos para el colegio Teresita Montes en Armenia, incluso era muy buscada porque ofrecía buenos precios, aun arriesgando el margen de utilidad.

“El metro de tela de un uniforme como el Teresita Montes estaba a $ 12.000 y ahora está a $ 25.000, cuando la tela era más económica uno podía cobrar un uniforme de talla pequeña entre $ 50.000 o $ 55.000, pero ahora no se puede porque el uniforme puede estar costando de $ 75.000 a $ 80.000”, señaló.

Dijo que incluso en muchas ocasiones vio llegar gente a su negocio con alcancías, juntando monedas para pagar los precios de los uniformes, situación que, al ser tan deprimente, la llevó a tomar la decisión de abandonar el negocio.

Precios excesivos

Lee También

Liliana Zúñiga Marín, madre de familia de una menor de 4 años que entró a primero de primaria confirmó que, en efecto, los precios de los uniformes están por las nubes. En su caso 2 uniformes de diario y educación física que compró esta semana le costaron $ 300.000 y eso que aún le faltaban las zapatillas y los tenis.