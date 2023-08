Si usted está, como el resto de los colombianos, muy pendiente de qué pasará con el precio de la gasolina y no sabe para cuándo se viene un nuevo movimiento, en Valora Analitik le contamos qué pasará con el energético en los próximos días.

En primer lugar, este medio de comunicación pudo esclarecer, en primicia, que el precio de la gasolina para agosto se conocerá este viernes, cuatro de agosto de 2023, según revelaron fuentes cercanas al proceso.

(Vea también: Explican por qué el precio de la gasolina es diferente en cada estación de servicio)

Por otro lado, se sabe que la definición del nuevo precio de la gasolina está demorada y aún en discusiones entre los analistas y expertos, pero ¿por qué? Pues una fuente que pidió no ser citada, le contó a Valora Analitik que el retraso podría darse en medio de un debate de si se sube o se mantiene el precio para agosto.

Lo anterior porque hay variables que han ido cambiando constantemente y que harían que, por lo menos en agosto, la gasolina no suba en Colombia -es decir, que su precio promedio se mantenga en $12.964 en el país-, o que la subida no sea de $ 600, como se está proyectando en varios espacios informativos.

Precio de la gasolina para julio de 2023 en Colombia"> Precio de la gasolina para julio de 2023 en Colombia

Para que este escenario ocurra habría que mirar cuáles son las variables que apoyarían la iniciativa; de acuerdo con el experto y docente, Sergio Cabrales, “la ventaja que se tiene es que el precio del dólar está bajando, porque el precio internacional, que es el que se le paga a Ecopetrol -que ese diferencial es el que cubre el Fondo de Estabilización FEPC-, es por la TRM”.

Explicó además que “eso es algo bueno que se tiene. Pero hay un lado malo, y es que en la última semana alcanzó a subir un poco el precio de la gasolina en el mundo como US$ 0,20, un poco menos”.

Lee También

Según Cabrales, hay un dato interesante que reveló el Banco de Bogotá: el precio que se le paga, el ingreso al productor, más todos los impuestos y toda la cadena que hay que pagar, es alrededor de $ 14.000 y no $ 16.000 como se había presupuestado. “Ni $ 15.500 como se terminó hablando recientemente”.

“Entonces creo que esa parte ha ayudado un poco a que no se siga escalando con esos $ 600 de alza mensual en el precio de la gasolina en Colombia y que están golpeando a tantas personas, sobre todo, usuarios de motos que son más de diez millones”, precisó el experto.

En ese orden de ideas, sería muy probable que, por lo menos por este mes, Colombia no toque el precio de la gasolina o que, si hay un incremento, éste sea mínimo.

“Si se hace ese análisis y da menos o alrededor de $ 14.000 entonces ese aumento no tendría que ser tan fuerte como los $ 600. Porque si se incrementa como los meses anteriores, ya llegaríamos, por ejemplo, en Bogotá, a algo cercano a los $ 13.900, lo cual es muy cercano a la cifra del Banco de Bogotá de la que hemos hablado”, indicó Sergio Cabrales.

El analista ratificó que, en efecto, la ‘descolgada’ del dólar también ha ayudado a que el precio ideal sea, incluso, menos de $ 14.000.

“Y todavía el precio internacional del petróleo no se ve reflejado. Leyendo la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), no se ve tan duro el aumento de los precios de la gasolina todavía. Sé que el Brent está en US$85, pero es interesante ver el reporte de la EIA”, aseguró.

Precio de la gasolina en Colombia podría no subir en agosto, ¿por qué?

Otra mirada sobre el precio de la gasolina en Colombia

Por otro lado, Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, precisó que, si bien es cierto la tasa de cambio ha bajado, el precio internacional ha ido subiendo de forma importante.

“Tal es así que el precio está como US$ 11 más alto en el costo de oportunidad del combustible que a finales del mes pasado; es decir, ha cambiado casi US$ 0,30 por galón. Lo que uno ve es que dada la subida del precio internacional y, no obstante, la bajada de la tasa de cambio, si no hacen un ajuste, pues el subsidio se les sigue incrementando”, indicó Vera.

Señaló que, con el ajuste y todo, Colombia aún tiene un subsidio todavía de más de $ 2.100 como tal, “si no lo hacen, estaríamos hablando de casi $ 2.700”.

Asimismo, el presidente de XUA Energy, en su columna mensual, indica que asumiendo que no hay cambio en el precio del alcohol carburante -que podría caer este mes- y que se pueda realizar un ajuste mayor en el precio de la porción fósil del producto (y el mismo ajuste al público), si en Colombia se realizan ajustes mensuales de $600 por galón: en cuatro meses se alcanzaría el precio internacional.

O, en seis meses, si se hicieran ajustes del orden de $ 400. “Lo que hace prever que por lo menos hasta diciembre el país verá ajustes adicionales en el precio de la gasolina”.