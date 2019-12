Si esta cifra es procedente, el mínimo aumentaría 33.125 pesos, y se fijaría el año entrante en 861.241 pesos.

Así lo describe el diario El Tiempo, que enfatiza en que este martes se revive la discusión por el aumento del salario mínimo para el año entrante. Como ya es costumbre, las posturas son distantes: trabajadores piden un mayor incremento, y empresarios dicen que esto podría frenar la creación de puestos de trabajo.

Así mismo, dice, el ‘caballito de batalla’ sería la productividad, indicador que tienen en cuenta varios sectores a la hora de referirse al posible aumento que recibirían los trabajadores.

“La única manera de subir realmente el ingreso y no generar desempleo es aumentando la productividad laboral, la cual, no tiene que ver con horas trabajadas. La gente trabaja muchas horas, pero no es productiva. Es como desyerbar un jardín con un cortauñas”, sostuvo Juan Carlos Guataquí, miembro del Observatorio laboral de la Universidad del Rosario, citado por El Tiempo.