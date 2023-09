El precio del petróleo viene repuntando a ritmos que no se veían, al menos, hace 10 meses. Al tiempo que los analistas y las autoridades económicas y monetarias ponen la lupa sobre el coletazo que esto podría generar para la inflación. Petro reconoció peligro de no explorar petróleo y gas, aunque insistió en no hacerlo.

En momentos en que los precios parecieran estar pegando la vuelta, el escenario para una desaceleración constante de los mismos podría llevar a que el mundo vea un posible nuevo calentamiento del lado de los indicadores de precio.

El precio del petróleo le pega a muchas variables y sectores de la economía mundial. En países productores, como es Colombia, hay un efecto por el lado de la tasa de cambio. Más dólares circulando por la compra de barriles, baja el precio del dólar. Pero tiene otros efectos en la inflación.

Hay una buena proporción de productos que se venden dentro de los países cuya materia prima es el petróleo. Lo anterior se traduce en que desde plásticos hasta productos para el aseo puedan encarecerse.

No sin dejar de lado que el precio de los combustibles también se encarece. Para el caso de Colombia, por ejemplo, el galón de gasolina aportaría más a la inflación dado un petróleo que ya no está en la barrera de los US$80, sino de los US$100.

¿Cómo le pega el precio del petróleo a la inflación?

De hecho, esa transmisión del precio del petróleo, dijo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, llevaría que el galón corriente de gasolina en el país ya no sea de $15.500 sino de $16.000.

Eso supone varios retos para las autoridades monetarias, pues el efecto es parecido para el resto del mundo. Buena parte de la tesis de la Reserva Federal para no bajar las tasas de interés en Estados Unidos la sustenta en las presiones externas inflacionarias.

Los más recientes informes de actualización de expectativas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran que los retos más importantes para las economías mundiales serán los que tengan que ver con los escenarios complejos en materia de inflación.

Un reciente documento del FMI sentenciaba que “la volatilidad de los precios de las materias primas reduce el crecimiento y aumenta las fluctuaciones de la inflación”.

Si bien es difícil entender cuál puede llegar a ser el peso de la transmisión del precio del petróleo al comportamiento de la inflación, para poner un ejemplo, el encarecimiento de los servicios energéticos, como la gasolina, ha llevado a que en Colombia el ministro de Hacienda diga que la inflación ya no cerrará en el 9,2 %, sino en el 9,8 %.

El coletazo inflacionario en el crecimiento económico

“La inflación general mundial parece haber tocado techo, mientras que la inflación subyacente ha cedido en cierta medida, sobre todo en India. Pero en la mayoría de los países del G20, en especial en las economías avanzadas, la inflación permanece muy por encima de los niveles fijados como meta por los bancos centrales”, dijo en días reciente Keistalina Georgieva, presidenta del FMI.

Por cuenta de esto se espera que el promedio de la inflación mundial sea del orden del 7 % en la variación anual a cierre del año 2023, lo que sin embargo está sujeto a que aumente más de lo previsto en el último tramo del año.

“De ahí la necesidad de que la política monetaria mantenga su curso hasta que la inflación descienda de forma duradera hasta los niveles fijados como meta, sin dejar de vigilar con atención los riesgos para el sector financiero”, completó Georgieva.

Al tiempo que enfatizó en que las comunicaciones de los bancos centrales y la supervisión del sector financiero son necesarias para reducir el riesgo de cambios bruscos en las condiciones financieras.

Finalmente, todo ese gran coletazo podría entonces llevar a que la política monetaria se endurezca como consecuencia de una inflación que no sede. El precio del petróleo, por consecuencia, presionaría a que la actividad económica se resienta.

Es el punto este el que preocupa. Pues una incapacidad de controlar la inflación lleva a que buena parte de los países del mundo tengan una actividad que se restringe desde el lado del consumo y la inversión, lo que también desemboca en que organismos como el FMI vean que el crecimiento mundial tendrá un débil repunte del 3 %.

