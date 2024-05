Por: DIARIO DEL PEREIRA

El peso colombiano experimentó una significativa caída este viernes después de que el presidente Gustavo Petro amenazara con cesar el pago de la deuda pública o decretar una emergencia económica si el Congreso no aprueba el proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento del país. Estas declaraciones han generado incertidumbre en los mercados financieros, posicionando al peso colombiano como la moneda emergente con peor desempeño del día.

La crisis comenzó a las 8:48 a.m., cuando el presidente Petro advirtió que no dudaría en detener los pagos de la deuda pública si las comisiones terceras del Congreso no respaldaban la ampliación del cupo de endeudamiento. Inmediatamente, el valor del dólar en Colombia empezó a subir, debilitando la moneda local. Una hora después, el dólar se cotizaba a $3.857, y hacia el mediodía alcanzó los $3.877, un aumento de $20 respecto al valor inicial, según informó Bloomberg.

El peso colombiano abrió la jornada a un promedio de $ 3.865, superando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $ 3.857,58. Durante las cotizaciones intradía, el precio mínimo registrado fue de $ 3.842,20 y el máximo de $3.930, con 1.402 transacciones que sumaron un total de 796 millones de dólares. Según analistas, los máximos alcanzados reflejan el temor de los inversionistas ante las declaraciones del presidente.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien peleó con el minsalud, intentó calmar la situación reafirmando el compromiso del Gobierno con el pago de la deuda pública. Bonilla expresó confianza en que el Congreso aprobará el cupo de endeudamiento antes del 20 de junio, al final del periodo legislativo, evitando así una crisis financiera.

“Estamos confiados en que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Ricardo Bonilla, podrá explicar la importancia del proyecto“, comentó José Ignacio López, presidente de Anif, subrayando la urgencia de aprobar el aumento del límite de deuda externa.

A pesar de estas afirmaciones, la volatilidad se reflejó en el mercado. El peso borró sus ganancias iniciales y cayó hasta un 0,5 % tras los comentarios de Petro, mientras que los bonos locales en pesos con vencimiento en 2033 perdieron un centavo, cotizándose a 112,1 centavos de dólar.

El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda solicita un aumento del cupo de endeudamiento hasta 17.607 millones de dólares, esencial para cumplir con el Plan Financiero y la Ley de Presupuesto Nacional. La demora legislativa ha impedido adelantar los pagos de créditos tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha llevado al Gobierno a solicitar urgencia en la aprobación del proyecto.

“El objetivo de esta iniciativa es contar con el espacio para operaciones de crédito externo que permita seguir cumpliendo el Plan Financiero, la Ley de Presupuesto Nacional y el servicio de deuda externa, como lo ha expresado el presidente de la República, Gustavo Petro”, enfatizó Bonilla.

El ministro también destacó la necesidad de “sincerar” el cupo de endeudamiento, aclarando que no se busca endeudar más al país, sino regularizar los créditos adquiridos dentro y fuera del cupo aprobado durante la pandemia.

Las declaraciones del presidente Petro y la posterior caída del peso han encendido las alarmas entre analistas y centros de investigación económica, que advierten sobre las posibles consecuencias de una cesación de pagos. La incertidumbre en torno a la aprobación del cupo de endeudamiento pone a Colombia en una encrucijada: asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras o enfrentarse a una potencial crisis de pagos.

Las audiencias para discutir el proyecto de ley continuarán en las próximas semanas, con un primer debate programado para el 28 de mayo en las comisiones conjuntas terceras de la Cámara de Representantes y del Senado.

