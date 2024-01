Como desde hace varias semanas se ha hablado de una segunda reforma tributaria en este Gobierno, en la que además se le den algunos beneficios a las empresas, el ministro fue al detalle de esta propuesta en su charla con Yamit Amad, publicada en El Tiempo.

Bonilla explicó que la idea surge porque actualmente “la distribución del impuesto de renta en los países más avanzados es esta: 75 por ciento del impuesto de renta lo pagan las personas naturales y 25 las personas jurídicas. En Colombia es al revés”.

Una de las razones que da él es que muchas personas jurídicas han decidido que, para bajar sus impuestos, los activos que tienen se pongan a nombre de las empresas, evitando así que sean incluidas en el impuesto de renta que pagan por ser personas naturales.

En palabras más sencillas, y del propio ministro de Hacienda, “que su apartamento no esté a nombre de la persona jurídica, sino que sea suyo. Mire: alrededor del 10 por ciento de los predios residenciales en Colombia están a nombre de persona jurídica, la pregunta es: ¿quién vive ahí? No es una persona jurídica”.

Y es que es común que las personas pongan a nombre de las empresas carros, fincas de recreo, apartamentos y otros bienes que no son productivos para las empresas, sino producto de ellas y parte del patrimonio que van creando las personas. Esto, en la visión del ministro, se debería pagar como parte de los impuestos de las persona natural.

“Los bienes que no pagan las personas naturales son los productivos. Si esta es una finca y es productiva, es de la empresa y está generando riqueza. Pero si es la finca de recreo, esa no está generando riqueza, está generando es gasto. Hay que separar claramente eso. Las empresas en Colombia están llenas de bienes improductivos.

Ahí está la finca de recreo, el carro, el segundo carro, la acción del club. Pero para separar los activos eso debe quedar a nombre de la persona natural, no de la jurídica. ¿Por qué? Mire lo que sucede con la persona natural: tiene el carro, usted gasta gasolina, le hace mantenimiento. Sí. Y como persona natural, cuando presenta el impuesto de renta, eso no se lo aceptan como descuento. Pero cuando está a nombre de la empresa sí. Todo eso se lo ponen y lo descuentan. Por esa razón las empresas están tan llenas de activos improductivos y dicen que pagan muchos impuestos porque todo se terminó trasladando para allá”, dijo el ministro Ricardo Bonilla.

Esto implicaría un cambio grande en Colombia porque el impuesto de renta que pagará cada año estas personan naturales con empresa empezaría a crecer y eso haría que la tributación también tenga algunas variaciones que, dice el ministro, no implicaría mayor gasto a las personas, pero sí una distribución diferente a lo que sucede actualmente.

Impuesto de renta de personas naturales y cambios en personas jurídicas

El Gobierno está buscando “un acuerdo nacional” en el que se pueda tramitar por el Congreso una ley o una modificación en la reforma tributaria para poder hacer este cambio, aunque no será nada fácil porque actualmente no tienen las mayorías necesarias para hacerlo. De hecho, una idea similar estaba en la reforma tributaria que se presentó en 2022, pero esta no tuvo respaldo y fue sacada del proyecto.

Lo que buscará el Gobierno es “plantear el tema de la reducción del impuesto de renta a las empresas” y “mirar efectivamente cómo se traslada eso a las personas naturales”, dijo el ministro Bonilla.

Para ello, lo “primero es bajarle la tasa a las empresas o personas jurídicas”. Esto, bajo la visión del ministro Bonilla, hará que las personas naturales con altos ingresos sean obligadas a pasar sus bienes e incluirlos en el impuesto de renta.

Sin embargo, un aspecto que se debe resolver son cuántos son los empresarios que son personas naturales.

“En Colombia ese dato tiene muchas imprecisiones, pero se lo voy a poner en esos términos. Las Cámaras de Comercio dicen que hay 1’800.000 empresas registradas, personas jurídicas o personas naturales con negocio. No toda persona, no todo negocio, es persona jurídica. Eso no vincula al universo de microempresarios que el Dane identifica por fuera y que puede ser 5 millones de unidades productivas. Entonces, en la práctica en Colombia tenemos casi 6 millones de unidades productivas. Si uno coge uno y otro, los cruza y mira qué es lo que hay, de esos 6 millones de unidades productivas, el 96 por ciento son microempresas que tienen menos de cinco personas. La única preocupación es que la reducción de tarifa, como no quedó aprobada en la reforma del 2022, sí tiene que ir al Congreso“, dijo el ministro.

Este será uno de los proyectos grandes de la cartera de Hacienda en este 2024, pero lo más difícil será encontrar el respaldo político a un cambio tan grande en el que cambiarán las reglas del juego a miles de colombianos.

