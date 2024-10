Desde que se comenzó a discutir el tema de la reforma pensional, muchas personas han estado en contra y otras a favor, pues algunos puntos no eran lo que se estaba buscando para mejorar este sistema, pero al final se aprobó porque se entendía que podía ser un paso hacia adelante en la búsqueda de una distribución de dinero más justa.

Sin embargo, hay muchas personas que aún no saben en realidad qué cambios son los que se vienen a partir de 2025, por lo que cualquier punto o información que ven lo comparten o refutan sin saber si es verdad.

Por ejemplo, algunos de los cambios que se aproximan son la construcción de un sistema integral de la protección a la vejez, que ahora habrá una cobertura del 53.73 % de la población y que se buscará eliminar por completo la pobreza extrema en personas de la tercera edad, entre otros.

No obstante, aún prevalecen varias dudas como, por ejemplo, con respecto a la mesada número 13.

Mesada 13 no se modificará con la reforma pensional

De hecho, esta es una de las grandes preocupaciones que hay en los pensionados o los que están cerca de jubilarse, ya que muchas personas creían que esa mesada se iba a eliminar.

Sin embargo, en la página de Colpensiones no le dieron más vueltas al asunto y fueron claros sobre qué va a pasar con este pago: “La mesada 13, que es la mesada adicional que se paga con la del mes de diciembre, está prevista actualmente en el artículo 50 de la ley 100 y se mantiene”.

Y se agrega: “En general, no hay alteración, las pensiones no se van a congelar, van a tener los aumentos y ajustes en función del monto que corresponde y que actualmente se viene aplicando, no se va a afectar esa fórmula de actualización e incremento de las mesadas pensionales”.

Al estar establecida por ley, todas las personas pensionadas tienen derecho a este pago y por eso es que había tanta duda al respecto.

