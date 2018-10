Según ella, quienes trabajen menos de esas horas en el país deben tener garantizada su salud y pensión.

“No es posible que hoy en Colombia haya personas que trabajen pocas horas al día; estudiantes, por ejemplo, que quieren trabajar o madres cabeza de hogar que no puedan trabajar más horas por cuidar a sus hijos. Lo primero que hay que lograr es formalizar”, afirmó la funcionaria, citada por Blu Radio.

Además, dijo que se requiere una estrategia para que los pagos de salud de estas personas no se realicen cada mes, es decir, que no tengan el mismo modelo del trabajador tradicional.

La Ministra fue enfática en afirmar que el acceso a salud y pensión no se está dando en Colombia para estos trabajadores. Y que esto será estudiado, entre otras cosas, para que tampoco salgan impactadas las empresas.

“Es que no puede ser posible que porque yo trabaje tres horas entonces no tengo derecho a nada, considero que las cosas no son así, pero todo esto hace parte del proceso de socialización, porque debemos aumentar la formalidad protegiendo a los trabajadores colombianos”, agregó la ministra Alicia Arango, citada también por RCN Radio.

La funcionaria, además, informó que esta iniciativa se planteará en la mesa de concertación laboral que se reunirá a fin de año para definir el salario mínimo que regirá en 2019.