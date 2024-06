Por: El Colombiano

Las facturas de servicios públicos impresas en papel dejarán de circular en Colombia. A partir del próximo primero de agosto, las empresas que se dedican a vender los servicios de gas, energía, electricidad, telefonía, entre otros, tendrán que enviar las cuentas de cobro a sus clientes de manera electrónica.

Así se determinó en la Resolución 008 de 2024, emitida por la Dian, por medio de la cual se busca que el recaudo que hacen las empresas y el pago que hacen los ciudadanos de sus servicios públicos entre en el sistema de facturación electrónica, que comenzó a funcionar hace cerca de seis años en el país.

Las empresas del sector de servicios públicos serán el quinto sector económico que ingresa al sistema de facturación electrónica a nivel nacional. Los anteriores fueron las industrias, el comercio formal, los restaurantes y los pequeños comercios.

Con esa medida se busca reducir la evasión fiscal por parte de las empresas. También que las mismas tengan algunos beneficios tributarios por hacer sus procesos de pago bajo el amparo de la facturación electrónica.

“Las empresas de servicios públicos deberán emitir facturas electrónicas y enviarlas a sus clientes por medios electrónicos”, comentó Óscar Mauricio Moreno, cofundador de F&M Technology – E-Bill, empresa de facturación electrónica.

Desde hace unos meses, las empresas de servicios públicos han realizado ajustes en sus sistemas para cumplir con la norma. También han hecho planes piloto con el objetivo de saber cómo funcionaba la medida y si los documentos se transmitían de manera correcta bajo los lineamientos de la Dian.

Las empresas, de acuerdo con información que dio a conocer Moreno, tendrán que incluir la siguiente información en los documentos: descripción de bienes y servicios, descuentos, financiación, subsidios, otros cargos e ingresos asociados. Los usuarios, por su parte, tendrán que proporcionar nombre, documento de identidad y correo electrónico.

“Dada la importancia de los servicios públicos domiciliarios, el reto nacional para estas empresas es prever y abordar los desafíos mencionados, contando con tecnología robusta que permita la generación oportuna de estos documentos a sus clientes”, concluyó Moreno.

Por otro lado, en caso de que los usuarios no quieran recibir las facturas de manera electrónica, ya sea porque no tienen acceso a internet o porque no lo saben manejar, las empresas se verán en la obligación de continuar con la entrega de la factura impresa. Sin embargo, tendrán que agregarle el código único de la factura electrónica y un QR.

