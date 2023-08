Si es comunicador social o periodista con énfasis en el marketing digital y relacionados y busca trabajo como community manager puede aplicar a una de las siguientes vacantes.

(Lea también: Buenas noticias para muchos en Bogotá con anuncio de feria de empleo; hay 500 vacantes)

Puede que lleve un buen tiempo en dicha búsqueda, hallar empleo es una ardua tarea en Colombia ya que hay varios factores por los que puede ser rechazado como no estar lo suficientemente preparado para las funciones, no aprobar las pruebas, no saberse desenvolver en la entrevista, entre otros.

También puede estar contratado en una empresa, pero no se siente a gusto

y desea salir de esa zona de confort para tener mayores oportunidades y ascensos.

Valora Analitik publica constantemente ofertas laborales para que aumente sus posibilidades de quedar elegido en la empresa de su preferencia, con un sueldo acorde a sus conocimientos y experiencia, por lo que puede visitar la bolsa de empleo.

Vacantes para periodistas que ejercen como community manager

Magneto ofrece los siguientes puestos si ejerce, o desea iniciar a ser community manager en alguna empresa privada de Colombia, cargo que hoy en día es muy importante para las compañías.

Marketing Project manager bilingüe: si desea vincularse a Solvo Global en Bogotá debe supervisar iniciativas de marketing centradas en proyectos de desarrollo web con metodología Agile.

Se necesita cumplir con cuatro años de experiencia en este ámbito y dominio de inglés a 85 %, la empresa le dará cursos en Solvo University, 10 % de descuento en la Universidad María Cano, cursos de Excel, Power BI, finanzas personales, entre otros y un salario a convenir.

Community Manager: la empresa Crystal busca emplear a alguien en Medellín con dos años de experiencia y título profesional para potenciar 360 marcas.

Debe manejar Adobe, tener conocimientos de inglés, ser creativo y ordenado para percibir un salario a convenir.

(Vea también: Ergofobia: cuando siente que el trabajo se convierte en un temor abrumador)

Consultor de implementación junior: si está ubicado en Buga o Tuluá, Valle del Cauca, y desea un salario de $ 1.500.000 a $ 2.000.000 para laborar en Comfandi debe ser profesional y tener un año de experiencia.

debe ser profesional y tener un año de experiencia. Community Manager: si es periodista o profesional en Mercadeo y Publicidad, y está ubicado en Medellín Grupo Réditos busca un encargado en gestión de redes sociales, creación y gestión de comunidades, creación de copys basado en el lenguaje de marca, gestión de comunidades, informe de resultados de gestión digital, creación de contenido y conocimiento audiovisual para redes sociales.

El salario con esta empresa es de $ 2.950.000 y debe tener un año de experiencia laboral.

Key account manager: si está en Bogotá o Medellín puede aplicar a la vacante si tiene interés en áreas comerciales, portafolios de empresas de servicios temporales, outsourcing en fondos de pensión, ARL e IPS.

Son 3 años de experiencia laboral los que se requieren para ser elegido con un salario base de $ 2.200.000 y comisiones sin techo.