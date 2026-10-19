Por: EL PILON SA

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El sector arrocero en Colombia está a punto de experimentar un cambio importante con la aprobación de un nuevo esquema de planificación orientado a equilibrar la relación entre la producción de arroz y la demanda del mercado. El lunes 19 de octubre, el Consejo Nacional del Arroz anunció la puesta en marcha de un Modelo de Ordenamiento Productivo, una estructura que entrará en operación durante el primer semestre de 2027 y que introduce ajustes esenciales, desde la organización territorial de las siembras hasta una gestión más estricta de las importaciones. De acuerdo con información compartida por el Ministerio de Agricultura, esta medida se configura como una respuesta a la necesidad de mejorar la sostenibilidad económica de la cadena arrocera, así como de mitigar las fluctuaciones que afectan los ingresos de quienes se dedican a esta actividad.

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La iniciativa contempla delimitar áreas de referencia para los cultivos en cada departamento, con la finalidad de optimizar la siembra y ajustar la oferta a las verdaderas necesidades del consumo nacional. Además, se adelantará un Censo Arrocero Nacional, fundamental para obtener información actualizada sobre la magnitud y localización de la producción arrocera en el país, lo que permitirá tomar decisiones con mayor precisión según los datos oficiales.

El modelo también plantea un control más firme sobre los contingentes de importación, ajustándolos según las condiciones que presente el mercado colombiano, junto con el fortalecimiento de los controles frente al contrabando y la revisión de prácticas comerciales que atenten contra la competencia dentro del sector. Estas disposiciones buscan favorecer la oferta nacional y proporcionar condiciones más equitativas para los productores colombianos en la cadena de comercialización.

Entre las novedades, resalta la creación de un Mecanismo Nacional de Formación de Precios del Arroz, que integrará variables como los costos, inventarios, demanda, oferta y comercio exterior. Este mecanismo promete dar mayor transparencia en la fijación de precios y facilitar las decisiones de todos los actores involucrados, según lo destacado por el Consejo Nacional del Arroz.

Además, el plan incorporará estrategias para atender los riesgos derivados de la variabilidad climática y de mercado, incluyendo pólizas colectivas de aseguramiento, mecanismos para cubrir precios y la configuración de un Fondo de Estabilización de Precios. También se lanzará una línea de crédito a través de la Financiera de Desarrollo Agropecuario (Finagro), que busca incentivar la integración agroindustrial y el acceso a semillas certificadas y tecnología. Todo esto, de acuerdo con el Consejo Nacional del Arroz, tiene como meta fortalecer la competitividad, asegurar mayor estabilidad a los productores y contribuir a la seguridad alimentaria nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará el Modelo de Ordenamiento Productivo del arroz en Colombia?

El Modelo de Ordenamiento Productivo, según la información del Consejo Nacional del Arroz, establecerá áreas de referencia de siembra por departamento y organizará la producción para que se ajuste mejor a la demanda real del mercado. Además, gestionará los contingentes de importación en función de las condiciones nacionales, reforzará los controles contra el contrabando y establecerá un mecanismo transparente para la formación de precios, involucrando factores como los costos, inventario y demanda.

¿Qué medidas incluye el nuevo esquema para proteger los ingresos de los productores de arroz?

Según el Consejo Nacional del Arroz y el Ministerio de Agricultura, el nuevo esquema contempla la introducción de pólizas colectivas de aseguramiento, mecanismos de cobertura de precios y la creación de un Fondo de Estabilización de Precios. También prevé el acceso a líneas de crédito especiales de Finagro para la adquisición de semillas certificadas y tecnologías, con el fin de reducir los riesgos económicos y proporcionar mayor estabilidad a los productores del sector arrocero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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