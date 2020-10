Andrea Díaz fue la mujer que vendió el tiquete ganador en una farmacia del barrio El Troncal, en la capital del Valle del Cauca; sin embargo, según contó en Blu Radio, no tiene sospechas de quién fue el afortunado que se llevó el millonario botín.

La feliz mujer que vendió el tiquete en Cali afirmó en el medio que posiblemente el jugador que se lo ganó compró el día sábado (3 de octubre). “Es el día que más vendemos Baloto aquí en la droguería”.

“Es un momento muy feliz, estoy muy contenta de que me hayan dado esa noticia (que vendió el tiquete ganador) y me alegra por la persona que le di la suerte”, indicó la mujer en la emisora, y agregó que el tiquete ganador salió de la máquina aleatoriamente, es decir, el jugador no dio el número al momento de comprarlo (Baloto automático).