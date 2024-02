Los interesados en hacer compras por internet debían acudir a distribuidores oficiales como Falabella para ver tenis, tops deportivos, pantalonetas y otros artículos.

Algunos celebraron la llegada de la página oficial de Nike a Colombia por redes sociales como X para destinar sus ahorros en algunas prendas, pero otros dieron a conocer su opinión por los precios altos con los que inauguró el e-commerce.

Por ejemplo, unos guayos de fútbol referencia Phantom Luna tienen un valor de $ 664.950, unos tenis para running están disponibles por $ 1.009.950 así que debe tener buenos ingresos para poderse dar ‘un gustico’.

¿Cuál es la diferencia de valores de Nike Colombia vs. Estados Unidos?

Nike se distingue por ser el gran competidor de Adidas, con tenis casuales y deportivos para diversos gustos y edades, por ello suelen ser de los más demandados en el mundo.

Revisando la página de Nike en Estados Unidos se hallan los siguientes productos y valores:

Buso oversized Phoenix Fleece rosado: US$ 70, equivalentes a $ 273.00.

Pantalón cargo Essential: US$ 80, que son $ 312.000.

Chaqueta para entrenar Tech Fleece: US$ 170 equivalentes a $ 663.000.

Pantalón para entrenar oversized Phoenix Fleece: US$ 70, $ 273.000.

Tenis personalizados para San Valentín Dunk Lown Unlocked By You, With Love: US$ 160, que son $ 624.000.

Tenis Nike Air Max 270 de hombre: US$ 160, equivalentes a $ 624.000.

Tenis Nike Court Borough Low Recraft para adolescentes: US$ 67, es decir, $ 261.3000.

Mientras, en Colombia están estos valores y productos de Nike:

Precios de la página Nike en Colombia

Por lo que, en prendas deportivas sí se ahorraría dinero si compra en la página de Estados Unidos y consiguiendo un casillero virtual, el cual funciona como una dirección en el país norteamericano para que su pedido sea enviado y después llegue a Colombia.

Es importante tener en cuenta que cada empresa maneja precios diferentes, que están supeditados al contenido del envío, el valor declarado del artículo en dólares y, por último, su peso en libras.

No hay un precio fijo para el uso de los casilleros, sino que es diferente según las variables anteriores, sin embargo, no suelen exceder US$ 25 que son $ 97.500, pero, por ejemplo, si compra un top deportivo y unas medias podría ser de US$ 10.

