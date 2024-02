Aunque los bancos tradicionales siguen siendo el principal canal de operaciones financieras en Colombia, cada vez son más las personas que recurren a alternativas como las billeteras virtuales para mover su dinero.

Daviplata, de Davivienda, y Nequi, que nació de Bancolombia, suman más de 30 millones de usuarios en el país, lo cual deja en evidencia la penetración de esas plataformas entre los colombianos.

La aplicación con más usuarios es Nequi, que con 17,5 millones de clientes supera a Daviplata, que alcanza los 17 millones. En los últimos años, ha sido la aplicación que creó Bancolombia la que más crecimiento ha tenido.

El lunes 19 de febrero, Bancolombia anunció que a partir de la fecha todas las transferencias a Nequi serán gratuitas en todos los planes de cuenta de ahorros, reversando una decisión que le significó múltiples críticas.

Con su anuncio, Bancolombia quedó en las mismas condiciones del Banco Davivienda, que no cobra por las transferencias que se hacen a su billetera virtual: Daviplata.

Servicio Nequi Daviplata Cuota de manejo $ 0 $ 0 Recarga pasando desde otras cuentas $ 0 $ 0 Envío a cuentas Bancolombia o Davivienda y viceversa $ 0 $ 0 Recibe dólares por PayPal 5 % del monto (Max USD $11.9) IVA INCLUIDO $ 0

Cobro de 4×1.000 en Nequi y Daviplata

Nequi explica que si la cuenta tiene límites, el impuesto se aplica cuando se superan los 2,75 millones de pesos en retiros, envíos o pagos durante el mes. Las cuentas de ahorro que no exceden los 350 UVT o 14,7 millones de pesos mensuales pueden quedar exentas de este impuesto, según el estatuto, citado por El Tiempo.

Daviplata, por su parte, cobra el 4 x 1.000 cuando los débitos o créditos superan los 65 UVT, que equivalen a 2,75 millones de pesos.

En Nequi, si la cuenta no tiene límites y está marcada como libre de 4×1.000, el impuesto se aplica después de 14,8 millones de pesos. Si la cuenta no tiene límites y no está marcada como exenta, el usuario debe pagar el 4x 1.000 cada vez que haga retiros, envíos o pagos.

