Este anuncio ha generado un gran impacto entre los usuarios, ya que Nequi se ha convertido en una herramienta fundamental en el día a día de muchos colombianos, facilitando las transacciones y el movimiento de dinero.

La entidad informó que llevará a cabo una actualización el próximo 8 de abril, lo que implicará la suspensión temporal del servicio durante unas horas. Para ese período, que comprenderá desde la 1:00 hasta las 3:00 de la madrugada, los usuarios no podrán realizar operaciones como enviar dinero o retirar fondos de cajeros automáticos.

“El lunes 8 de abril, entre la 1:30 a.m. y las 3:30 a.m., llevaremos a cabo una actualización en nuestra App y no estará disponible para su uso. Trabajamos para acompañarte en la gestión de tu dinero #ATuRitmo. Por eso, estas actividades nos ayudan a mejorar para ti”, explicó la aplicación en un comunicado.