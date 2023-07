Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene inversiones en casi todos los frentes, principalmente en la banca. Sin embargo, también tiene dinero en energía, gasoductos, agroindustria, minería, la construcción y la hotelería.

A pesar de ser el hombre más rico de Colombia y uno de los 50 más millonarios del mundo, su fortuna ya no es tan alta como hace unos años debido a la devaluación y la caída del mercado bursátil, explicó la revista Forbes.

El dueño del Grupo Aval, uno de los grupos financieros más grandes de Colombia, pasó de tener una fortuna de 9.900 millones de dólares en 2022 a 6.400 millones de dólares este año. Sin embargo, los negocios que tiene podrían llevarlo a recuperar ese dinero.

Ejemplo de ello es el negocio que tiene en la isla de Barbados, ubicada en el mar Caribe. Se trata del Occidental Bank, filial del Banco de Occidente.

Esa entidad financiera fue constituida el 16 de mayo de 1991, bajo el nombre Union Bank (Barbados) Ltd. con sede principal en Barbados. Su accionista era el Banco Unión Colombiano, el cual fue creado el 14 de diciembre de 1976 en Bogotá, detalla en su página web.

El Banco Unión Colombiano se originó como sucursal del Royal Bank of Canadá y después de 50 años se convirtió en banco mixto como el Banco Royal Colombiano. En 1988, inversionistas colombianos compraron a los socios extranjeros su participación y adoptaron el nombre de Banco Unión Colombiano.

El 2 de octubre de 2006, Banco de Occidente compró al Banco Unión Colombiano y su filial Union Bank (Barbados) Ltd. En 2008, la filial de Banco de Occidente, cambió de razón social de Union Bank (Barbados) Ltd. a Occidental Bank (Barbados) Ltd.

El panorama económico colombiano está indiscutiblemente influenciado por el Grupo Aval, el conglomerado bancario más grande del país, cuyo liderazgo está bajo la dirección de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Este imperio financiero cuenta con una serie de destacadas unidades que abarcan desde el ámbito bancario hasta inversiones en sectores clave de la economía nacional, explica Forbes.

El corazón del Grupo Aval lo conforman sus principales unidades bancarias: el Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente y Banco Popular. Estas instituciones han consolidado una posición de liderazgo en el mercado financiero, brindando una amplia gama de productos y servicios para clientes tanto corporativos como individuales.

Además de su sólida presencia en el territorio nacional, ese grupo económico ha expandido su alcance más allá de las fronteras colombianas gracias a la operación de BAC Credomatic, una de sus adquisiciones más estratégicas. Con esta operación, ha logrado establecer una importante presencia en varios países como Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Sin embargo, el Grupo Aval no se limita únicamente al sector bancario. Su diversificación incluye inversiones significativas en obras civiles y hotelería, convirtiéndolo en un jugador relevante en el desarrollo de infraestructura y turismo. Estas inversiones contribuyen al crecimiento económico y al bienestar social, creando empleo y oportunidades para las comunidades locales.