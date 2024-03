La tercera edición del estudio del Índice de Ánimo Inversionista de tyba por Credicorp Capital revela las tendencias de inversión entre las mujeres colombianas, destacando su inclinación hacia productos financieros conservadores, aunque muestran un creciente interés por activos más arriesgados.

Según el informe, los productos financieros de inversión favorito entre las mujeres colombianas son: los Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV) y los Certificados de Depósito a Plazo (CDT), con un porcentaje de respuesta de 28 % y 22 %, respectivamente, para la opción “Sí tengo el producto”.

Este dato sobresale por encima de los otros dos países en donde también se realizó el estudio, en Perú con los productos pares (Aportes Voluntarios con fin Previsional: 11 % y Depósitos a plazo: 12 %) y en Chile con la opción Ahorro Previsional Voluntario: 19%.

El estudio también revela un interés por el riesgo, ya que muestra que el 51 % de las mujeres colombianas estarían interesadas en invertir en acciones internacionales, el 43 % en criptomonedas y un 46 % en divisas; los tres tipos de activos son arriesgados. Para el caso de las criptos, las mujeres destacan su interés por encima de los hombres (39%).

Sin embargo, el estudio también señala una brecha en el conocimiento financiero entre hombres y mujeres, con solo el 45 % de las mujeres colombianas sintiéndose bien informadas sobre cómo invertir su dinero, presentando una diferencia de 6 puntos porcentuales por debajo que los hombres. Lo anterior mencionan que se evidencia dos temas relevantes: por un lado, existe una brecha en el conocimiento financiero que podría afectar en las decisiones de inversión de las mujeres, pero también hay un desafío de incrementar la percepción de las personas en general de sentirse bien y mejor informadas sobre cómo invertir su dinero.

Asimismo, aunque las mujeres colombianas describen en mayor proporción su situación financiera actual como “Saliendo de deudas”, con un 22 % en esta categoría, mientras que el 18 % menciona estar “Ahorrando”. También es notable destacar que hubo un incremento de mujeres que se identifican en situaciones que les permite construir patrimonio; la situación “Invirtiendo” pasó de 8 % en 2022 a 10 % en 2023, y la situación “Ahorrando” creció 3 pp desde el 15 % que presentó en 2022, esto las ubica en una posición financiera más estable.

Respecto a las metas de inversión, el informe menciona que las principales a corto plazo (menos de 1 año) entre las mujeres son “Viajes” (63 %), “Tecnología” (50 %), “Hobbies/Deportes” (48 %) y “Estudios (propios o de los hijos)” (40%), lo que demuestra que para las colombianas es muy importante invertir en su bienestar. A mediano plazo (entre 2 y 4 años), construir un futuro financiero más sólido: “Construir un patrimonio” (30 %), “”Comprar vivienda” (29 %) y “Crear empresa” (23 %).

“Sin embargo, un dato preocupante dentro del estudio es que dentro de las mujeres colombianas que afirmaron no estar ahorrando, el 14% de ellas indicaron que no lo hacen porque no manejan dinero, una cifra significativamente más alta que la de los hombres, que fue del 3%. Esto es preocupante ya que hay que recordar que la independencia financiera representa una menor exposición a la vulnerabilidad”, menciona Laura Real.