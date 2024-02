Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

Desde hace varios años, la inversión en derechos fiduciarios inmobiliarios en Colombia se ha tornado atractiva por la buena rentabilidad que produce, constituyéndose en una alternativa para aquellos que no tienen una alta suma de dinero para invertir en una propiedad completa.

Es de destacar que la regulación al respecto tuvo un cambio reciente que favorece a los usuarios, permitiendo que la inversiones de este tipo se realicen con montos entre el 10 % y 15 % del patrimonio del fondo.

(Vea también: En qué trabaja un colombiano que se gana $ 100 millones al mes; negocio no es muy conocido)

Un derecho fiduciario es un instrumento de inversión a través del cual un inversionista adquiere un derecho o participación sobre un conjunto de bienes llamado fideicomiso, el cual es administrado por una entidad denominada fiduciaria. El inversionista, al convertirse en beneficiario de una participación en el fideicomiso, comenzará a recibir una participación sobre las utilidades o rentas que genere el inmueble una vez este entre en operación.

Las inversiones en el sector hotelero son los derechos fiduciarios más conocidos y con mayores proyecciones dado el crecimiento del turismo en diferentes regiones del país.

Además, frente a la inversión tradicional tiene como beneficio que no requiere de créditos, en la inversión por derechos fiduciarios se tiene plazo para pagar el monto invertido y no se pagan intereses lo que hace que sea más fácil para las personas acceder a este modelo.

(Vea también: Cómo aprovechar el cambio del dólar en Colombia: ideas simples para personas y negocios)

En este contexto, han surgido en el país diferentes oportunidades de inversión inmobiliaria a través de renta fiduciaria como La Casa del Lago, un complejo turístico en

Guatapé que se está desarrollando bajo la modalidad de inversión por derechos fiduciarios y tiene una proyección de rentabilidad del 15 % EA*, es decir, entre $ 1.300.000 y $ 1.800.000 mensuales.

“Es importante destacar que este tipo de proyectos va dirigido especialmente a personas interesadas en tener una renta mensual estable y segura. Además, el inversionista no deberá realizar pagos de impuestos directamente relacionados con el inmueble al ser Inversión 100% pasiva. El operador hotelero y la fiducia se encargan de todo y el inversionista no tendrá que pagar prediales, mantenimientos y tampoco administraciones” manifestó Daniel Toro, director del proyecto La Casa del Lago. Otro aspecto a tener en cuenta al momento de invertir a través de esta modalidad es la proyección en cuanto a la valorización que pueda tener el sector o proyecto. En el caso de La Casa del Lago, el Peñol vive un crecimiento de la demanda de más del 50%, donde la oferta hotelera de lujo frente a la represa aún no alcanza a atender a los visitantes.

De acuerdo con Toro “Colombia, Medellín, El Peñol y Guatapé, están recibiendo visitantes de todo el mundo, y cada año viene incrementando tanto la cantidad de turismo, como

Lee También

los días que se quedan conociendo diferentes lugares. Esto representa una oportunidad en proyectos como La Casa del Lago, que apuntan a recibir turistas de todo Colombia, y extranjeros que quieren tener una experiencia de lujo que los conecte con la naturaleza. Es uno de los sectores con mayor crecimiento en la economía del país actualmente”

Este proyecto está compuesto por 22 apartamentos y 8 cabañas en medio de la naturaleza que permitirán a los inversionistas disfrutar de la valorización de su inversión y disfrutar de días de descanso con vista a la represa de El Peñol.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.