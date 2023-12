Las redes sociales se han vuelto un lugar para dejar todo tipo de comentarios, pero también para presentar quejas formales ante los servicios de una empresa.

Este 3 de diciembre se han visto decenas de quejas contra Movistar de parte de personas que dicen tener fallas en Internet (móvil y de hogar) y que no han tenido una respuesta clara de parte de la compañía.

“Llevo desde ayer sin internet en mi casa, me finalizaron el chat como 4 veces para no atenderme. Esta mañana me comunico y me dicen que tengo que esperar entre hoy o mañana a que venga un técnico”, dijo una usuaria identificada como Karen en X (antes Twitter).