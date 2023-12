El Ministerio de Transporte emitió una circular para abordar la polémica en torno a las multas a motocicletas con calcomanías, aclarando la aplicación de la norma del Código de Tránsito relacionada con el cambio de color de estos vehículos.

La circular surge después de la viralización de un caso en redes sociales, donde un motociclista fue multado e inmovilizado por tener calcomanías en su motocicleta. El debate se centró en la interpretación de las autoridades sobre el cambio de color y los detalles registrados en la tarjeta de propiedad.

Por ende, el anuncio emitido establece condiciones específicas sobre el cambio de color del vehículo y aclara que no existen disposiciones sobre la instalación de calcomanías, a excepción de aquellas que puedan obstruir la visibilidad en los vidrios.

El documento detalla que las motos, en este caso, pueden tener varios colores registrados en el documento, sin la obligación de especificar el color predominante ni limitar el número de estos.

“No existen disposiciones sobre instalación de adhesivos, con excepción de los que instalados en los vidrios del vehículo puedan llegar a impedir la visibilidad (hacia dentro y hacia afuera de los mismos)”, dice el Ministerio de Transporte.

En qué casos se aplicarán multas a motocicletas

La circular proporciona claridad sobre las circunstancias que pueden llevar a sanciones por el incumplimiento de la ley. El cambio de color se configura cuando los colores predominantes no coinciden con los registrados en la licencia de tránsito, especialmente si estos no inscritos obstruyen la visibilidad de los que sí están. También, se sanciona cuando no se pueden apreciar los colores descritos en la tarjeta de propiedad.

En casos donde se incumpla con las condiciones establecidas, la sanción de inmovilización puede aplicarse, especialmente si la visibilidad de los colores predominantes está afectada. Sin embargo, si la situación se origina por una calcomanía o adhesivo que impide la visibilidad del color predominante, se aplicará una sanción económica, pero no la inmovilización del vehículo.

Con estas especificaciones, el Mintransporte busca evitar malentendidos y brindar claridad a conductores y autoridades en la aplicación de sanciones relacionadas con el cambio de color en las motos.

