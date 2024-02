Como parte de esa política de modernización, el Gobierno ajustó los valores de incentivos para los propietarios de vehículos de transporte de carga que tienen más de 20 años y que pueden ser cambiados por automotores con tecnologías que aporten al cuidado de medio ambiente.

La iniciativa del Ministerio de Transporte se llama Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga y pretende, además, entregar valores que pueden estar entre más de 100 y 200 millones de pesos, dependiendo de la categoría del vehículo y las condiciones fijadas.

Este proceso se da a través de la Resolución 20243040001165 del Mintransporte que fija entre las condiciones para acceder al incentivo que los vehículos sean de servicios público de transporte terrestre y de carga.

“Es una política pública del Gobierno Nacional que otorga beneficios integrales para los propietarios de vehículos de transporte de carga, público o particular, de más de 10,5 toneladas de peso bruto vehicular, con el fin de promover la modernización del parque automotor de carga. No obstante, se encuentran exceptuados algunos vehículos de características especiales”, detalla la norma.

El Ministerio, además, destaca que el programa promueve la optimización de eficiencia del transporte de carga y el emprendimiento entre pequeños propietarios del sector que renueven sus vehículos a través de incentivos económicos, tributarios y financieros. “Mejorar la productividad del transportador, así como las condiciones medio ambientales reduciendo las emisiones de CO2 y material particulado”, destaca esa cartera en su sitio web oficial.

Mintransporte: categorías para modernización de vehículos en Colombia

Según la Resolución, estas son las categorías y los montos fijados en el programa de incentivos:

Reconocimiento económico de vehículo operativo sin reposición

Alternativa dirigida a aquellos propietarios de vehículos de transporte de carga, de servicio público, que optan voluntariamente por salir del mercado. En este caso, el conductor accede a la desintegración de su vehículo de más de 20 años y no tiene planes de comprar uno nuevo.

El vehículo debe tener “Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la Revisión Técnico Mecánica en dos (2) años, continuos o discontinuos, durante los últimos nueve años anteriores a la fecha de postulación”.

Estos los valores que reconocerán al propietario:

Tractocamión de tres ejes: $ 181’468.567

Camión sencillo: $ 90’737.332

Tractocamión de dos ejes: $ 129’620.982

Camión rígido de tres ejes (doble troque): $ 129’620.982

Camión rígido de cuatro ejes (doble troque) $ 129’620.982

Reconocimiento económico de vehículos operativos con reposición (energías limpias)

Según describe la norma, esta alternativa es para los propietarios de vehículos que optan por desintegrarlo y renovarlo por otro camión que opere con energías limpias y tecnologías híbridas o a gas.

El incentivo económico es el siguiente:

Tractocamión de tres ejes: $ 163’321.711

Camión sencillo: $ 81’663.599

Tractocamión de dos ejes: $116’658.884

Camión rígido de tres ejes (doble troque): $ 116’658.884

Camión rígido de cuatro ejes (doble troque): $ 116’658.884

Reconocimiento económico de vehículos operativos con reposición

Se podrá hacer la renovación del vehículo, pero no por energías limpias, sino convencional. Estos son los montos:

Tractocamión de tres ejes: $ 108’881.140

Camión sencillo: $ 54’442.399

Tractocamión de dos ejes: $ 77’772.589

Camión rígido de tres ejes (doble troque): $ 77’772.589

Camión rígido de cuatro ejes (doble troque): $ 77’772.589

Reconocimiento económico de vehículos no operativos sin reposición

Esta categoría aplica para los camiones que no están en operación y no tienen SOAT ni revisión técnico mecánica, peros sí cumplen con los 20 años de antigüedad. En esa posibilidad no permite tener un vehículo nuevo.

Estos son los montos:

Tractocamión de tres ejes: $ 72’587.427

Camión sencillo: $36’294.933

Tractocamión de dos ejes: $ 51’848.393

Camión rígido de tres ejes (doble troque): $51’848.393

Camión rígido de cuatro ejes (doble troque): $ 51’848.393

