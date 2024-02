La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, hizo referencia a los ajustes más recientes que se presupuestan en el subsidio Mi Casa Ya que beneficia a miles de personas en el país.

Explicó que por cuenta de la manera actual en la que se da el subsidio, se presentan casos en los que familias potencialmente beneficiadas son descartadas de arranque.

“Al no tener crédito, no hay preventa, no hay punto de equilibrio, no hay arranque en las obras, no hay iniciaciones en los proyectos”, dijo la ministra en diálogo con La República.