El Metro de Quito, el primero de su tipo en Ecuador, realizó más de 4,4 millones de viajes en su primer mes de funcionamiento, informó el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz.

“A un mes de funcionamiento del Metro de Quito se han superado los 4,4 millones de viajes. Todos estamos felices y orgullosos de este moderno y eficiente sistema de transporte”, escribió Muñoz en su cuenta de X (antes Twitter).

Este fue el anuncio del Metro de Quito:

🚇 #ElMetroDeQuitoRenace | Estamos orgullosos de cerrar el primer mes de operaciones comerciales con más de 4 millones de viajes. Movilizamos a la ciudadanía de manera rápida y segura en nuestra hermosa ciudad.#QuitoRenace pic.twitter.com/Sd04oOWQ9D — Metro de Quito (@MetrodeQuito) January 2, 2024

El funcionario anotó que ahora, los retos asociados al Metro son aún más importantes, y entre ellos mencionó el cuidar ese medio de transporte “como un patrimonio esencial de la ciudadanía”.

Asimismo, “superar las fallas normales asociadas a su operación; sobre todo, en escaleras, ascensores y sistema de pago (coordinación entre empresas privadas)”.

“Generar más educación ciudadana. Ejemplo: los ascensores son para personas adultas mayores y personas con discapacidad; no se debe ensuciar o vandalizar el Metro; no debe existir comercio autónomo ni en las afueras de estaciones y menos aún dentro del Metro (si lo ve denuncie y no compre)”, solicita el alcalde.

Entre otros retos menciona consolidar el sistema de pago con integración tarifaria, modernizar todo el sistema de transporte en superficie, abordar con responsabilidad la extensión del sistema.

Metro de Quito y la misión en el futuro de ese transporte

“Hay otros más y los estamos enfrentando, pero necesitamos la colaboración de todos para que el Metro siga siendo motivo de orgullo: apoyo ciudadano, apoyo de los medios de comunicación, apoyo de las instituciones que aseguran el buen uso de bienes y espacios públicos”, finalizó.

Construido por la española Acciona con un costo que supera los 2.000 millones de dólares, la primera línea del Metro de la capital de Ecuador tiene 18 trenes que circularán sobre 22 kilómetros, en un recorrido de 34 minutos, tramo que en un transporte público por superficie toma unos 90 minutos, en hora de congestión. Cada tren tiene seis vehículos, con capacidad de 200 pasajeros cada uno.

El sistema, que tiene cinco estaciones multimodales, funciona diecisiete horas ininterrumpidas al día, desde las 05:00 A.M. horal local, y es el primer sistema de transporte subterráneo en el país.

