Carlos Fernando Galán se posesionó como alcalde de Bogotá y durante su discurso hizo varios anuncios. El integrante del Nuevo Liberalismo tocó temas que han sido polémicos entre la alcaldesa saliente, Claudia López, y Gustavo Petro, como la construcción del metro y Transmilenio.

“Una Bogotá en la que el metro es una realidad, porque el 29 de octubre recibimos un mandato contundente para trabajar por el sueño de millones de bogotanos. Un metro de verdad: como el que está contratado y avanza”, manifestó el alcalde de la capital colombiana.

(Vea también: Galán hizo anuncio muy esperado sobre Transmilenio; será clave en su administración)

Gustavo Petro aprovechó lo que ha mencionado Galán durante toda su campaña acerca de construir sobre lo construido y mencionó que este dicho es “hacer más troncales de Transmilenio”. Cabe resaltar que el alcalde electo se refiere a construir sobre lo que ya está planeado para el metro, ya que no quiere hacer cambios a lo que hizo la administración de Claudia López, con el objetivo de que la obra se termine lo más rápido posible.

Cuando dicen "construir sobre lo construido" es hacer más troncales de transmilenio Hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales. Veremos que ciudad se le mide. La apoyaremos con toda. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2024

Además, el presidente lanzó una especie de advertencia para los demás alcaldes que se posesionaron durante la última semana: “Hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales. Veremos qué ciudad se le mide. La apoyaremos con toda“.

Galán no es el único alcalde con el que Petro se ha enfrentado, con Federico Gutiérrez, de Medellín, tuvo otro encontronazo. ‘Fico’ le pidió que no castigara a la ciudad ni a Antioquia por representar a la oposición, a lo que Petro le respondió con dureza que: “En una mente democrática y progresista no está la palabra castigo. El castigo como la venganza están en mentes retrógradas”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.