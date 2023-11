En el mercado laboral actual, aprender sobre marketing digital abre la posibilidad de encontrar un empleo estable ya que que las empresas deben contar con diferentes estrategias que los ayude a generar más ventas.

Esto teniendo en cuenta que el marketing digital es impulsado por tecnologías digitales como redes sociales, blogs, SEO y SEM; demostrando que es una herramienta crucial para la promoción de marcas y la expansión de negocios.

(Lea también: Cuántas convocatorias abrió el Sena durante este 2023 y requisitos que exigió)

Su capacidad para medir y personalizar estrategias de manera eficiente, junto con la posibilidad de reducir costos en comparación con el marketing tradicional, ha consolidado su importancia en el mundo empresarial. Además, Photoshop, Abobe Ilustrator y más cursos gratis en línea que ofrece la Javeriana.

Curso gratis de Meta de marketing digital

En ese sentido, Meta, la empresa detrás de Facebook y WhatsApp, reconociendo la necesidad de habilidades en marketing digital, ha lanzado una serie de cursos gratuitos para emprendedores y profesionales en esta área.

Estos cursos ofrecen una visión detallada de cómo utilizar las tecnologías de Meta para establecer una presencia en línea, interactuar con la audiencia y hacer crecer un negocio.

El primer conjunto de cursos, agrupado bajo “Establish Platform Presence”, se centra en la creación de una presencia comercial sólida en Facebook e Instagram, que lanzó importante actualización que muchos pedían a gritos; habrá más privacidad.

Con estos aprenderá desde la creación de una página de Facebook hasta el manejo efectivo de herramientas para gestionar su presencia en línea.

Otra sección es Connect with customers on Instagram y Use WhatsApp for a business, proporciona conocimientos específicos sobre cómo utilizar Instagram y WhatsApp como herramientas efectivas de conexión con clientes.

En la parte de publicidad digital, la sección Advertising Fundamentals ofrece cursos detallados sobre cómo comenzar con la publicidad en Facebook e Instagram.

Con lo anterior, para acceder a estos cursos podrá hacerlo a través de este enlace en donde encontrará toda la información.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.