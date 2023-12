En el apartamento donde vive la diseñadora de modas Melissa Valdés Duque no hay ni un solo cuadro colgado en las paredes. Los muros son blancos, es un lugar desnudo al que lo ilumina una ráfaga de luz que entra por dos ventanas gigantes. En este espacio, ubicado en el suroriente de Medellín, también está el taller donde crea sus vestidos, esas piezas hechas a mano que cautivaron a Victoria’s Secret y que el mundo vio en ‘The Tour 23’, el tradicional desfile de la firma de lencería que además estuvo acompañado de un fashion film.

Lo de Melissa es una exploración constante. Para esta propuesta el concepto fueron las cicatrices más allá de una herida. Las cicatrices vistas como la marca de un camino. Los textiles con los que confeccionó las 12 piezas que lucieron las modelos y artistas se acercan a lo abstracto y están alejados de lo convencional en la moda: usó materiales de construcción como cadenas metálicas, guaya (cable de acero) y tubos de plástico.

(Vea también: Vestidos con texturas y otras ideas para tener el mejor ‘outfit’ en esta Navidad)

La forma del textil la logró con la técnica crochet, que además le permitió interpretar los nervios del cuerpo. También fue un homenaje a las mujeres de su vida: la abuela y la mamá. Creció viéndolas hacer crochet con lana e hilo en Carolina del Príncipe, su pueblo natal.

Algunos de los elementos que le ayudaron a recrear las formas de las cicatrices fueron las raíces de los árboles que sobresalen en la tierra, las venas y los músculos humanos, las estrías y los queloides. En su estudio hay imágenes de estos referentes pegadas en tableros de madera.

Otra novedad es que usó una tela producida en Suiza exclusivamente para esta colección: la fabricó Jakob Schlaepfer, la empresa que le crea los textiles a Chanel y Prada. Con esta tela hizo el vestido para la cantante colombiana Goyo, quien también participó en el evento: la forma se asemeja a las estrías de una mujer embarazada, esas líneas que son similares a las olas del mar.

—Ella al principio se sentía incómoda de mostrar tanto su cuerpo, era la primera vez que lucía algo así, entonces tuvimos una conversación muy interesante. Después de grabar el fashion film en Barcelona me dijo que se sintió hermosa. Todas las modelos dejaban ver mucho, pero a la vez se sentían muy seguras.

(Lea también: Estética Bichota: así fue como Karol G se convirtió en un icono de la moda universal)

El trabajo de Valdés es crudo y cero lineal: los hilos cuelgan y el textil pesa y se transforma a medida que lo manipula. Son piezas vivas. Uno de los primeros materiales que exploró fue una especie de cuerda de metal que se usa por lo general en procesos de joyería. Con esto fue que hizo el famoso vestido plateado que lució en el fashion film la reconocida modelo estadounidense Gigi Hadid (quien fue arrestada en Islas Caimán). Es una pieza construida con 200 paneles hechos a mano. Paneles que se fue uniendo uno con otro hasta convertirlo en un vestido que pesa casi 20 kilos.

“Yo parto de un concepto, no de algo solo lindo, sino que me gusta buscarle a eso lindo un tema. Para esta propuesta me crucé con la cicatriz de una mujer en la calle que me impresionó mucho, la de mi mamá luego de una cirugía y con las mías. Una cicatriz cuenta una historia, yo veo una y lo primero que me pregunto es qué le habrá pasado, no es solamente algo físico, detrás hay un porqué. Fueron meses de pensar y también de ver que lo que hicimos se veía lindo en todos los tipos de cuerpos”.

Fue la oportunidad además para reflexionar sobre las supermodelos que lucieron sus piezas. Vio que como cualquier persona cargan un montón de inseguridades y con la presión de ser bonitas todo el tiempo. Vistió a la brasileña Adriana Lima, a la cantante francesa Yseult, a la modelo trans Alex Consani, entre otras.

La colección que Melissa presentó en el desfile y en el fashion film (está disponible desde el 26 de septiembre en Amazon Prime) se convirtió en parte del archivo de Victoria’s Secret que está ubicado en Estados Unidos, donde hace días hubo fuerte accidente: son varias salas donde se conservan las muestras de las creaciones de la marca durante los últimos 20 años. Piezas que guardan como tesoros. Y ahí están los vestidos hechos por esta paisa, de 24 años, una de las nuevas promesas de la moda colombiana.

(Vea también: Koaj, Punto Blanco, Studio F, entre las marcas de ropa que más prometen en Colombia en 2024)

Hace poco, la diseñadora, quien es egresada de La Colegiatura, fue la encargada de hacer uno de los vestidos que lució Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, para la entrega de los Latin Grammy 2023. Lo creó bajo el mismo concepto: las cicatrices. Las cicatrices más allá de formas talladas en el cuerpo, las cicatrices como historias y dolores, como todo lo que se guarda en el alma para siempre.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.