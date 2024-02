Siguen siendo las personas que buscan posicionarse en un empleo en Medellín que no exija un mínimo de experiencial profesional y, por el contrario, con un buen salario.

Oferta de empleo en Medellín para gestión financiera y actuarial

Te damos la bienvenida a esta oportunidad de poner en práctica tus conocimientos en la pasantía de Gestión Financiera y Actuarial SURA 2024. Asi como también el grupo Éxito que lanzó vacantes. Queremos que este espacio de cinco días te sirva para aprender cómo gestionamos las finanzas, la analítica y la tarifación en SURA.

También podrás conocer otras maneras de vivir tu carrera, por ejemplo, como actuario/a. (Si no sabes qué es la actuaría o qué hace un/a actuario/a, tienes otro motivo adicional para postularte).

Oferta de empleo como intérprete en Solvo Global Medellín

“Tu única tarea es ser el intermediario entre dos personas que no hablan el mismo idioma, debes interpretar el mensaje que te den en español y transmitirlo en Inglés de forma literal. Puede que el mensaje que debes transmitir te conmueva, ya que pueden ser llamadas de todo tipo, como llamadas médicas, legales, del 911, etc, por lo cual pedimos mantener la compostura ante situaciones emotivas (aunque estás no son recurrentes) y continuar brindando el servicio de interpretación de la mejor manera posible”.

Los detalles de esta oferta de empleo en Medellín

Oferta de empleo como practicante de ingeniería electrónica en Leonisa

Buscamos estudiante de Ingeniería Eléctrica con disponibilidad para iniciar su práctica laboral y que esté interesado(a) en realizar su etapa productiva en una gran compañía.

Oferta de empleo como asesor de reservas turísticas en Medellín

La función del Bilingual Advisor será concretar la reserva por la cual llaman los clientes, brindando un excelente servicio al cliente para terminar de convencerlos en cuanto a servicios de viajes.

