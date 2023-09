En los últimos días se ha viralizado un video a través de las redes sociales en el que se muestra a una mujer que se hizo la dormida en Transmilenio para evitar darle su silla a una persona de la tercera edad, quien la mira sin decirle nada al respecto. Aunque algunos se indignaron con la situación, la verdad es que muchos ciudadanos hacen este tipo de actos con tal de no perder el beneficio de ir sentados.

Joven se hizo la dormida en Transmilenio para no cederle la silla a abuela que iba de pie ¿Qué opinas? pic.twitter.com/nQZNixq66V — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) September 4, 2023

Ahora, más allá de que todos (en teoría) pagan su entrada y así mismo tienen derecho a ir sentados si hay silla disponible, las personas en embarazo, en situación de discapacidad y de la tercera edad tienen la prioridad de ir sentados justamente por su condición y, aunque hay sillas azules que son especialmente para estos ciudadanos, si están ocupadas podrían sin problema usar una de las normales.

Ante esto, muchas personas no se explican por qué las autoridades no hacen nada al respecto, como ponerle una sanción económica o algo por el estilo a estos ciudadanos, pero el Código de la Policía establece que no es posible, ya que no es considerada como una falta grave.

“No cederle la silla a una persona que lo necesite (embarazada, en situación de discapacidad, adulto mayor o niño) tendrá una amonestación de llamado de atención en privado o en público”, estipula el artículo 146 del Código de Policía.

Es decir, no le podrán poner una multa como tal, pero sí le llamarán la atención a la persona que no ceda la silla para crear conciencia y así mismo que más personas se percaten de lo sucedido.

Por otro lado, cabe aclarar que si no se trata de ceder la silla, sino de impedir la entrada o la salida de estos usuarios con condiciones preferenciales al bus o al Transmilenio, ahí sí habrá una sanción económica.

El Código de Policía explicó: “Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, persona con niños o niñas, o alguien con discapacidad, tendrá una multa general tipo 1, la que corresponde a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes“. Es decir, se sancionará al ciudadano con un monto de 154.600 pesos para 2023.