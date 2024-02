Sorprendidos quedaron algunos estudiantes de la Universidad del Quindío que aspiran a ser beneficiarios de la ‘Matrícula Cero’ cuando al descargar su recibo de pago del semestre notaron que les estaban cobrando.

Juan Sebastián Carvajal García, estudiante de Licenciatura en Educación Física, ingresa a segundo semestre de carrera en la Universidad del Quindío; sin embargo, relató: “Este 26 de enero que ingresé a la plataforma para descargar mi recibo de pago y me apareció un con un valor de $ 809.000 lo que me sorprendió porque el semestre pasado había pagado solo $ 64.000”.

El estudiante no comprendió por qué razón el cobro había aumentado de tal manera, ya que es estrato 2, se encuentra en condición de vulnerabilidad al tener un sisbén bajo y vive en una vereda del municipio de Circasia.

“Yo me dirigí a la universidad a la parte de Administración para preguntar qué había pasado y allá me dijeron que no podía hacer nada porque aparecía bloqueado de los beneficios, entonces me aconsejaron enviar una carta al Ministerio de Educación planteando mi caso”.

El estudiante explicó que en el año 2021 ingresó por primera vez a la universidad, pero por la condición de virtualidad se vio en la obligación de cancelar el semestre y postergarlo para el 2023. “Yo no sabía y nunca me notificaron que por eso podía perder los beneficios, además cuando reingresé tuve la gratuidad, entonces no comprendo por qué ahora ya no puedo ser beneficiario”.

Carvajal García escribió al Centro de Servicios Universitarios, CSU para buscar una solución y desde allí le contestaron lo siguiente: “Revisada su situación se evidencia en la validación del Ministerio que usted alguna vez fue caracterizado como generación equidad, y al haber suspendido sus estudios por más de 2 semestres o no haber activado el beneficio la validación de matriculados presentada por la universidad al ministerio es GE (bloqueado por superar número de aplazamientos), y esa fue la razón de no poder aplicarle el beneficio de política de gratuidad, podría elevar una solicitud al Ministerio buscando que le aprueben el beneficio solo hasta tanto no puede aplicársele”.

Por su parte, Evelin Ruiz Ángel, estudiante de Comunicación Social – Periodismo, logró obtener el beneficio de ‘Matrícula cero’ en sus estudios desde el segundo semestre del 2020, en el segundo semestre del 2021 tuvo que suspender sus clases y al retomar nuevamente fue cobijada por la política de gratuidad; sin embargo, para este semestre del 2024 se llevó la sorpresa de que este debía pagar el valor total de la matrícula.

“Mi familia y yo estábamos confiados que este semestre iba a ser igual a los anteriores, pero resulta que ahora están solicitando un dinero con el que no estábamos presupuestados y muy probablemente no vaya a poder estudiar ya que el recibo de pago se puede descargar y pagar en muy poco tiempo, entonces nos queda imposible recoger $ 800.000 en una sola semana”, comentó.

Por lo anterior, se comunicó al Centro de Servicios Universitarios y planteó lo sucedido, “Me hicieron un descuento de un poco menos del 50 %, pero en realidad sigue muy alto para nuestra situación económica y quedan solo 2 días de plazo para pagar así que probablemente no pueda continuar este semestre porque ni siquiera estábamos enterados de que ya no iba a tener Matrícula Cero”.

Desde la Universidad del Quindío comunicaron que, con corte al 31 de enero, 12.063 estudiantes clasifican como beneficiarios de la gratuidad en su matrícula, esta cifra puede aumentar en los próximos días con la nueva política ‘Puedo Estudiar’ emitida el 31 de enero desde el orden nacional.

Según el procedimiento, el estudiante debe inscribirse y ser admitido en una institución de educación superior, proceso en el que deberá pagar el costo de la matrícula para que posteriormente la universidad lo postule ante el Gobierno nacional para ser incluido en el nuevo programa ‘Puedo Estudiar’.

“Para la admisión y posterior postulación del estudiante ante el Gobierno nacional, para que sea este quien valide y autorice la inclusión o no en el programa, el interesado deberá cumplir con el proceso de inscripción, cuyo costo no es subsidiado por el Estado y varía de acuerdo con la institución de educación superior”.

Asegura, además, la Uniquindío que el gobierno nacional fue claro al exponer, en el decreto 2271, divulgado el 29 de diciembre de 2023, que la implementación de la política de gratuidad dependerá de la disponibilidad presupuestal de la nación”, dice el comunicado de la alma mater.

Y reitera: “Según el ministerio de Educación Nacional, los calendarios académicos son particulares para cada institución, así como los tiempos de las matrículas. El estudiante debe ser admitido por la institución y matricularse”.

Así las cosas, llegado el mes de marzo, se espera que el Gobierno Nacional publique el primer informe de estudiantes beneficiados por la nueva política y de esta manera puedan tener el reembolso del valor invertido en la matrícula.

“Cualquier otro pago (inscripción, cursos intersemestrales, derechos médicos, derechos complementarios, seguro estudiantil, derechos de grados, certificados y constancias, entre otros) deberá ser asumido por el matriculado”, aclararon desde la Universidad.

Requisitos para ser cobijado por ‘Puedo estudiar’:

La institución de educación superior recordó nuevamente los requisitos para ser cobijado por la política de gratuidad del gobierno nacional:

1. Lo primordial seguirá siendo beneficiar a estudiantes pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Aspirantes de otros estratos, previo cumplimiento de requisitos, también serán elegibles para el programa de gratuidad.

2. Tendrán prioridad los integrantes de pueblos étnicos, población indígena, pueblo Rrom; comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; víctimas del conflicto armado; personas en condición de discapacidad; miembros de comunidades campesinas; población privada de la libertad; o clasificados en los grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos.

‘Puedo Estudiar’ elimina las barreras de edad y nacionalidad para acceder a la política de gratuidad. Quienes tengan título de posgrado en programas técnicos o tecnológicos también pueden postularse.

