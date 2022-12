Este es uno de los pocos lugares que por estos días está lleno de gente en Bogotá y los administradores le están sacando provecho al máximo. Miles de personas llegan en estos últimos días del año para viajar a las distintas zonas del país, pero las que desean entrar al baño deben pagar.

Así lo puso en evidencia esta presentadora del Noticias RCN, quien usó sus redes sociales para poner su grito en el cielo. “No, esto no puede ser”, escribió Maritza Aristizábal para darle paso a las imágenes. Este es el tuit.

No, esto no puede ser, en la Terminal no pueden cobrar $1.200 la entrada al baño… son cientos de familias con niños a los que se les debe dar ese servicio gratis. Gente que muchas veces llega a pie porque tienen lo justo para bus intermunicipal. pic.twitter.com/8xjiXX2OT0

— Maritza Aristizábal (@Maryaristizabal) December 29, 2022