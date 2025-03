El golf es uno de los deportes más comunes entre empresarios y personas de estratos altos en Colombia. Así ha sido durante años y a eso no fue ajeno Mario Hernández, el hoy muy acaudalado empresario —que muchos vieron hasta para ser vicepresidente—, que no creció en medio de lujos y se encontró con algunas trabas cuando quiso ascender socialmente.

(Vea también: Cuántos años tienen Mario Hernández, Arturo Calle y Jean Claude Bessudo y quién es mayor)

En una entrevista con ‘Yo, José Gabriel’, el santandereano contó: “Yo he venido de un sótano escalando en la vida. Apliqué a varios clubes y me rechazaron sin apellido y sin nada. Entonces, Fernando Cortés Abusai estaba promocionando un club que se llamaba el Club Campestre La Sabana. Yo fui el socio número 10 e hicimos un club de golf con una cancha espectacular. Hoy en día me reciben en todos los clubes y no me interesa”.

Esa afición lo ha acompañado durante toda su vida y ha sido el momento de esparcimiento necesario para poder llegar hasta los 83 años con mucha vitalidad.

Su hijo Lorenzo, que además es el que ha tomado las riendas de la empresa en los últimos años, no fue muy ajeno a ese deporte en la juventud. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue acercando más y más y actualmente comparten la misma pasión.

Tanto es que actualmente, en el Carmel Club de Bogotá se juega la primera copa Mario Hernández de golf, un evento que ha convocado a varios deportistas de élite y aficionados a este deporte.

Lee También

Negocio de Mario Hernández en Colombia

Él se volvió reconocido nacional e internacionalmente gracias a la calidad de las prendas y los accesorios que ha vendido durante los últimos casi 50 años. Aunque su foco fue para los hombres durante mucho tiempo, en la última década ha expandido el negocio hacia el sector femenino.

Mario Hernández empezó como una marroquinería, pero desde hace casi 30 (1997) años abrió su primer local en el centro comercial Andino, en Bogotá. Ahí empezó un camino que le permitió el desarrollo de la marca hasta lo que se conoce en la actualidad.

Además, de esto, también ha buscado impulsar el talento juvenil, para lo que creó el Premio Mario Hernández, que se enfoca en el diseño audiovisual y marketing del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.