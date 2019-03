El número de empleos directos relacionados con la industria de la marihuana con fines medicinales creció un 44 % en 2018, en comparación con el año inmediatamente anterior, lo cual quiere decir que el crecimiento fue mayor que el de la industria de la tecnología y las comunicaciones, que durante años fue el líder en ese rubro.

Adicionalmente, dice el estudio de Leafly que los empleos de esta nueva industria son un 11 % mejor remunerados que la media de los salarios en Estados Unidos, que es de 52.863 dólares al año (un poco más de 163 millones de pesos).

Los expertos de Leafly esperan que las cifras de empleo en este sector sigan creciendo, a medida que más estados se unen a la iniciativa de legalizar el uso medicinal de la hierba.

Otra cifra interesante es la de empleos indirectos (abogados, contadores, etc.), que llega a los 300.000 puestos de trabajo, según The Mind Unleashed.

En cuanto a los estados que ya tienen legislación respecto de los usos terapéuticos del canabis, se espera que California (el primero en legalizar su uso medicinal en 1994) agregue 10.000 empleos directos en el 2019, mientras que Florida añadiría cerca de 9.500.

En específico, la única industria que le compite a la de la marihuana en generación de empleo es la de la fabricación e instalación de celdas fotovoltaicas, revela el informe.

En 2018, la ventas de productos medicinales hechos con canabis llegaron a 10.800 millones de dólares, tan solo en Estados Unidos, aproximadamente un 33 % más que en el 2017.

Need a job?

The marijuana industry added 64,389 jobs in 2018, an increase of 44% from the year before, according to a new report from the cannabis website Leafly and Whitney Economics.#marijuana #WeRisetoLegalize #WeRiseNY pic.twitter.com/6FlR12KzbK

— We Rise To Legalize (@risetolegalize) March 16, 2019