Hace un par de semanas, el banquero colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de las figuras más influyentes en el ámbito empresarial del país, anunció su retiro del Grupo Aval durante la asamblea de accionistas.

Este empresario fue el hombre más rico de Colombia durante muchos años. Cuenta con una fortuna cercana a los 7.300 millones de dólares, según cifras reveladas por la Revista Forbes.

Sarmiento Angulo consiguió su dinero a través de negocios como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AV Villas, Banco Popular, el fondo de pensiones Porvenir y Corficolombiana, Seguros Alfa, El Tiempo y Construcciones Planificadas.

Sin embargo, lejos del sector bancario, los inicios del magnate colombiano fueron en el sector de la construcción, campo en el que se volvió experto para luego montar empresa.

El primer empleo de Sarmiento Angulo fue como ingeniero civil amateur, cuando estaba recién graduado de la Universidad Nacional. “Yo llegué como ingeniero ayudante a la empresa que construía la vía Bogotá-Choachí. Tenía por ahí 23 años”, recordó hace un tiempo en Forbes.

Luis Carlos Sarmiento Angulo da consejo para ganar más dinero

El empresario construyó un emporio sin tener un arranque con dinero en abundancia, según expresó en el citado medio: “Cuando uno termina sus estudios y no es rico –yo no era rico cuando terminé mis estudios, no tenía ningún capital– se tiene que buscar el empleo. Y hay que aprovechar todo lo que pueda aprender porque ese es el capital del futuro. Todo lo que va aprendiendo ahí es lo que va a subir el sueldo siguiente; lo que se aprende en el primer empleo es la garantía del mejor sueldo cuándo siga”.

Y eso fue lo que hizo. Sarmiento Angulo empezó a ascender en la construcción de vías. De acuerdo con la revista, luego montó su propia empresa.

Poco antes de cumplir los 40 años ya se había convertido en un importante empresario del sector inmobiliario. Construyó más de 40.000 viviendas en los barrios Las Villas y Villa del Prado en Bogotá.

Estos proyectos le permitieron acumular un patrimonio para luego dar el salto y meterse al mundo financiero. Su primera movida fue comprar el Banco de Occidente, el cual estaba intervenido por la Superintendencia Bancaria de entonces, y ahí comenzó hasta consolidar al Grupo Aval.

