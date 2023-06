La música, la TV y el cine se han encargado de mostrar las historias de alguien que se ganó la lotería y le dio un giro de 180 grados a su existencia. Hacerse rico por obra y gracia del azar es la fantasía del trabajador promedio y las filas que se hacen en las casas de apuestas son el reflejo de ello.

La ilusión de “pegarle al gordo” ha hecho que la Lotería de Medellín actualmente está vendiendo entre $ 2.500 y $ 2.600 millones a la semana. Y con corte al 5 de junio, ya la facturación superaba los $ 47.000 millones.

Claudia Wilches, la gerente de esta empresa estatal, habló con EL COLOMBIANO y detalló que esas cifras ya “vamos mejor que el año pasado” y el público apostador comprende un rango de entre 40 y 80 años.

En lo que va de 2023, el premio mayor de $ 10.000 millones ha caído cuatro veces y ya superó el promedio histórico, toda vez que normalmente cae tres veces en un año.

Una creencia popular apunta a que las loterías explotan el deseo de riqueza para vender sus billetes aunque en realidad nunca hay ganadores.

Ese pensamiento se ha acentuado porque los afortunados prefieren no mostrarse ante los medios y queda la sensación de que, detrás del sorteo solo hay “fantasmas”.

Según Alfio Bardolla Training Group, una sociedad de formación financiera, el 75 % de los ganadores de la lotería quedan arruinados a la vuelta de cinco años. No obstante, muchos que no se la ganan igualmente pueden perderlo todo cuando desarrollan adicción por las apuestas (ludopatía), dado que este trastorno puede derivar en la bancarrota de quienes lo padecen. En Colombia, según un estudio de la Universidad Nacional, el 19 % de la población lo sufre.

En todo caso, al consultarle a la gerente si le hacían seguimiento a los nuevos ricos contestó: “A mí no me consta ese dato, lo he escuchado muchas veces, pero la verdad es que los ganadores no aceptan ningún tipo de ayuda, muchos lo hacen por temor y uno no los juzga”.