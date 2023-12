El sueño de muchas personas alrededor del mundo es ganarse la lotería para no tener que trabajar más y darse todos aquellos lujos que siempre ha deseado.

Latinos que se ha ganado los premios mayores de los sorteos más famosos de EE. UU. han comprado lujosas mansiones en lugares como California, con el fin de dedicarse a la buena vida.

Esa no pareciera ser la historia de una persona que compró la Lotería de Florida (Estados Unidos) y se la ganó, pero no aparece para cobrarla. La búsqueda frenética del afortunado ganador que podría cambiar su vida para siempre no se detiene y los días pasan sin que alguien se acerque a cobrar el premio.

Esa misteriosa persona se ganó la suma de US $ 44 millones y, sorprendentemente, no ha querido cobrarlos (aunque no se sabe si desconozca que es multimillonario). Lo peor del caso es que el plazo para hacerlo vence el próximo 11 de diciembre de 2023, según reportó El Tiempo.

Los organizadores de la Florida Lotto Sunoco Express invitaron a que todos los apostadores que compraron su boleto el pasado 14 de junio de 2023, lo revisen minuciosamente para saber si son los acreedores del premio.

El boleto posee los números ganadores 09-13- 15-46-51-52 y fue adquirido en Sunoco Express en Kissimmee, Florida. El titular del boleto debe presentarse para reclamar su premio directamente en la Sede de la Lotería en Tallahassee.

Cuándo juega la Florida Lotto y cuánto dinero paga

Es una lotería en la que se deben acertar seis números y que se lleva a cabo los miércoles y sábados por la noche en el estado de Florida. Los participantes deben seleccionar seis números del 1 al 49. El premio mayor comienza en US$ 2’000.000 y aumenta hasta que alguien lo gana, acumulándose si no hay ganador.

