El caso se registró en una institución educativa de Bogotá, en la que les pidieron a los niños que apenas cursan pre-jardín (3-4 años) este elemento de tipo industrial, que principalmente se usa en laboratorios de química y talleres de carpintería, informó Noticias RCN.

“Él no va a trabajar, va es a estudiar”, “no le veo la utilidad a las gafas, las gafas que las usen los soldadores”, “¿para qué? según ellos, ¿para qué sería?”, dijeron algunos padres de familia consultados por el noticiero en el centro de la capital.

El regreso a clases de los niños puede representar a los padres de familia compras promedio entre los 350.000 y los 620.000 pesos para los útiles, indicó Fenalco.

Sin embargo, para ahorrar algunos pesos y para no tener que pedir tanta rebaja en los establecimientos, es importante fijar un presupuesto y no comprar con afán, esto permitirá que comparar cómodamente la calidad y los precios de los productos, no siempre lo más caro es lo más bueno, recomendó Noticias Caracol.

Hacer equipo con otros padres de familia, según sugirió el noticiero, también es una buena opción para que todos ahorren, ya que comprando al por mayor, los útiles bajarán de precio.